Bill Kaulitz verrät: Sein neuer Flirt ist 14 Jahre jünger

Bill Kaulitz (36) sorgt wieder für Gesprächsstoff in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", den er gemeinsam mit seinem Bruder Tom Kaulitz (36) moderiert. Der Tokio Hotel-Star verriet in der aktuellen Folge Details zu seinem neuesten Flirt: ein 22-jähriger Mann, der damit ganze 14 Jahre jünger ist als Bill. Bisher zog er stets Partner vor, die älter waren als er. Doch bei ihrem Treffen sei es nicht nur bei anregenden Gesprächen geblieben – beim Abschied hätten sich die beiden zu einer leidenschaftlichen Knutscherei hinreißen lassen. "Er hat kurz gemeint, es könnte sein, dass es schon Erregung öffentlichen Ärgernisses ist, so wie wir herumgemacht haben", erzählte der Sänger lachend im Podcast.

Bill war sichtlich angetan und dennoch gab es ein unerwartetes Hindernis: Er nahm seinen jungen Verehrer nicht mit nach Hause. Der Grund war kurios – eine defekte Außenbeleuchtung in seinem Garten. "Ich mag es nicht, jemanden mit nach Hause zu bringen, wenn es bei mir nicht perfekt ist. Ist das nicht krank?", gestand der "How to Love"-Interpret. Tom zeigte großes Verständnis für seinen Bruder und bezeichnete dessen Perfektionismus sogar als "total krank, aber nachvollziehbar". Der Plan für die nächsten Schritte steht damit fest: Erst der Elektriker, dann die Romanze.

Der charismatische Musiker zeigt damit einmal mehr, dass er in Sachen Liebe und Flirts für Überraschungen gut ist. Erst kürzlich erzählte er im Podcast von einem interessanten Moment, den er auf einer Feier mit dem Regisseur David Helmut (38) erlebte – eine humorvolle Anekdote, die er mit Charme und Selbstironie teilte. Doch eins ist klar: Ob es ein flirtender Regisseur oder ein junges Date ist, Bill bleibt authentisch und scheut nicht davor zurück, seinem Publikum einen ehrlichen und oft auch heiteren Einblick in sein Privatleben zu geben. Sein lockerer Umgang mit den eigenen Schwächen sowie sein unerschütterlicher Sinn für Humor machen ihn in der öffentlichen Wahrnehmung so einzigartig.

IMAGO / ABACAPRESS Bill Kaulitz, Sänger

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

Imago Bill Kaulitz im Juni 2025