"Hochzeit auf den ersten Blick"-Michelle plagen Ehezweifel

Michelle und Marlon gaben sich in der zwölften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick als erstes Paar das Jawort – und das, obwohl die Braut von starken Zweifeln geplagt wurde. Während die 24-Jährige bereits vor der Hochzeit offen über ihre Unsicherheiten sprach und von ihrer Trauzeugin ermutigt wurde, auf ihr Bauchgefühl zu hören, zeigte sich Marlon entschlossen und versicherte, er könne kein Nein aussprechen. Der Moment des ersten Aufeinandertreffens schien die Anspannung bei beiden kurzzeitig zu lösen. "Gott, siehst du schön aus", schwärmte der 30-Jährige, als Michelle erstmals vor ihm stand. Trotz erster Harmonie konnte die Hobby-Cheerleaderin nicht alle ihre Zweifel abschütteln.

Auch während der Zeremonie wurde ihre innere Zerrissenheit sichtbar. "Es hat sich vertraut, aber auch fremd angefühlt", erklärte sie später. Marlon gab Michelle jedoch ein Gefühl von Sicherheit, weshalb sie sich am Ende für die Ehe entschied. Mit einem Kuss besiegelte das frisch vermählte Paar den emotionalen Moment. Doch Michelles Zögern ist nicht unbemerkt geblieben. Markus Ernst, der als Matching-Experte die Teilnehmer begleitet, bemerkte während der Trauung ihre Zurückhaltung. Ihr Elan beim Jawort ließ auf sich warten, und immer wieder wich ihr Blick nach unten.

Die beliebte Show "Hochzeit auf den ersten Blick" begeistert schon seit Jahren Zuschauer mit unvorhersehbaren Wendungen und romantischen Geschichten. Nun wird die Reise von Michelle und Marlon mit Spannung verfolgt, während die beiden frischgebackenen Eheleute sich auf ihre Flitterwochen vorbereiten. Ob Michelles Zweifel und Zurückhaltung auf Dauer Bestand haben oder der Auftakt einer Liebesgeschichte wird, bleibt abzuwarten. Ab sofort können Fans jeden Dienstag mitverfolgen, wie sich die Paare der zwölften Staffel bei ihren ersten gemeinsamen Erlebnissen kennenlernen.

Joyn Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

Joyn Marlon, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn

