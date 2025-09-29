Tierischer Spaß: Bill und Tom Kaulitz auf Safari unterwegs

Bill (36) und Tom Kaulitz (36) zeigen sich von ihrer wilden Seite. Für das wohltätige Projekt IFAW Global reisten die beiden Tokio Hotel-Stars auf den afrikanischen Kontinent und erlebten dort Flora und Fauna hautnah. Auf Instagram teilt Bill beeindruckende Aufnahmen von dem Trip. Auf einem Foto sitzen die beiden lässig auf einem Jeep – Bill rockt eine flauschige kurze Hose im Animal Print, Boots und einen Fischerhut, Tom trägt eine Cap, Sonnenbrille und Tarnfarben. Auf anderen Schnappschüssen bewundern sie Giraffen, Elefanten und Flusspferde. Auch ein gewaltiger Wasserfall und der Sonnenuntergang in der Savanne haben es Bill offensichtlich angetan. "Wir verlassen Afrika mit einem Herzen voller Dankbarkeit", schreibt der Sänger unter dem Beitrag.

Die Fans der Twins zeigen sich beeindruckt vom Engagement der beiden – immerhin sind Bill und Tom die globalen Botschafter des International Fund for Animal Welfare. "Ich bin stolz auf euch", lobt ein User unter dem Beitrag, ein weiterer findet: "Mit Herz und Haltung unterwegs! So schön zu sehen." Zusammen mit der Wohltätigkeitsorganisation starteten die Brüder in der Vergangenheit bereits die BeOcean-Kampagne zum Schutz der Meere.

Abseits ihres sozialen Engagements sind die Zwillinge bekannt für ihre lockere und authentische Art, die sie auch durch ihren gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" regelmäßig mit der Welt teilen. Erst kürzlich besuchten Bill und Tom gemeinsam das Münchner Oktoberfest und ließen es dort ordentlich krachen. In der darauffolgenden Podcast-Episode plauderte Bill aus dem Nähkästchen und sprach von seinen Ambitionen, ein Techtelmechtel auf der Wiesn zu haben.

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz auf Safari im September 2025

PIC ONE / ActionPress Bill und Tom Kaulitz, Musiker