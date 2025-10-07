Blauer Panther: "Kaulitz & Kaulitz" räumt Publikumspreis ab

Mit "Kaulitz & Kaulitz" ist Bill (36) und Tom Kaulitz (36) ein echter Geniestreich gelungen. Vergangenes Jahr feierte die Doku-Serie auf Netflix Premiere und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Bei der Verleihung des Blauen Panthers in München machte sich das bezahlt: Wie das Presseportal berichtet, durften die Brüder die Auszeichnung in der Kategorie "Beliebteste Reality-Serie" mit nach Hause nehmen – ein Preis, der vom Publikum gewählt wird. Damit setzte "Kaulitz & Kaulitz" sich gegen andere beliebte Formate wie "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" oder Diese Ochsenknechts durch.

Schon die Nominierung für den wichtigen Fernsehpreis zeigte, wie sehr das Format anerkannt ist. Die Jury erklärte in der Begründung: "'Kaulitz & Kaulitz' ist eine Reality-Serie, die Glamour mit Selbstironie und persönliche Einblicke mit gesellschaftlicher Relevanz verbindet – und es dabei schafft, ein breites Publikum zu fesseln. Bill und Tom Kaulitz zeigen sich in der Serie nicht nur als Popstars, sondern auch als Menschen mit Ecken, Kanten und Emotionen. Die Serie lebt von ihrer Selbstironie. Die Mischung aus Nähe und Distanz macht das Format besonders." Dem würden sich sicher zahlreiche Fans anschließen. Unter dem offiziellen Instagram-Post der Seite des Blauen Panthers gratulieren die Fans und bezeichnen die Auszeichnung als "verdient".

"Kaulitz & Kaulitz" gehört zum breiten Portfolio an Entertainment-Formaten, das Bill und Tom sich mittlerweile aufgebaut haben. Nicht nur, dass ihre Band Tokio Hotel bis heute große Erfolge feiert. Gleichzeitig plaudern die beiden auch in ihrem Podcast "Kaulitz Hills — Senf aus Hollywood" regelmäßig über ihr Privatleben vor einem großen Publikum. Der Blaue Panther ist nicht die einzige Auszeichnung, die die Zwillinge für eines ihrer Formate bekamen. Die erste Staffel ihrer Doku wurde zusätzlich im September beim Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Unterhaltung Reality" ausgezeichnet.

PIC ONE / ActionPress Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz, April 2025

Getty Images Tom und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2023