Bill Kaulitz betont: Er wurde nicht aus ZDF-Show geschmissen

Bill Kaulitz (36) hat sich deutlich zu den jüngsten Gerüchten geäußert, die um seine angebliche Mitarbeit an der ZDF-Serie "The Comeback" kursieren. Im gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Tom (36), "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", stellte der Tokio Hotel-Frontmann klar: "Das stimmt einfach nicht!" Entgegen diverser Schlagzeilen habe es keine feste Zusage seinerseits gegeben, die Hauptrolle des Flo, eines einstigen Teenie-Idols, zu übernehmen. Das Angebot sei mit seinem vollen Terminkalender schlichtweg nicht zu vereinbaren gewesen. Er betonte zudem, dass weder ein Vertragsabschluss noch eine anderweitige Bindung an das Projekt vorgelegen habe. "Ich wurde nicht rausgeschmissen", betonte der Musiker.

Das ZDF bestätigte indes, dass eine mögliche Zusammenarbeit mit Bill Kaulitz tatsächlich aus Terminproblemen nicht zustande gekommen sei. Bereits im Vorfeld hatte der Sender die Rolle neu besetzt und mit Tim Sander (47) einen erfahrenen Schauspieler angeheuert. Dessen Fans kennen ihn sowohl aus Film- als auch aus Musikprojekten. Die Medienberichte, die eine Art Eklat um die Serienproduktion suggerierten, wies Kaulitz jedoch zurück: "Jetzt schreiben natürlich alle, 'ZDF schmeißt Bill Kaulitz raus' – das sind nicht die Fakten!"

Trotz der Nicht-Beteiligung an der Serie genießt der Sänger aktuell offenbar eine ausgelassene Zeit. Kürzlich wurde er zusammen mit dem TV-Star Jannik Kontalis (29) auf dem Oktoberfest in München gesichtet. Die beiden feierten ausgelassen im berühmten Käferzelt. Dort kam es sogar zu einem Kuss der beiden. Das bestätigte Jannik höchstpersönlich gegenüber RTL. Weiter erklärte er: "Wir haben uns gesehen, gefunden, direkt verstanden. Uns ist alles egal und wir machen einfach das, worauf wir Bock haben."

Lumeimages.com/SIPA/ActionPress Bill Kaulitz, Musiker

Tamara Bieber / ActionPress Tim Sander, ehemaliger GZSZ-Darsteller

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025