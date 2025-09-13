Extrem schlanke Figur: Fans sorgen sich um Lily Collins

Lily Collins (36), bekannt aus der Serie Emily in Paris, sorgte bei der New York Fashion Week für Gesprächsstoff. Bei der Runway-Show der Calvin Klein Collection von Veronika Leoni zeigte sich die Schauspielerin in einem bauchfreien Look und lenkte damit die Aufmerksamkeit auf ihre auffallend schlanke Silhouette. Das Outfit, bestehend aus einem kurzen Top und einem Rock, legte für die Fotografen vor allem ihre deutlich hervortretenden Rippen und Hüftknochen frei. Diese Bilder lösten bei Fans des "To the Bone"-Stars auf Social Media Besorgnis aus. Kommentare wie "Ich hoffe, es geht ihr gut" und "Bitte Lily, such dir Hilfe" häufen sich online.

Die wachsenden Bedenken der Fans erhalten durch Lilys persönliche Geschichte zusätzliche Bedeutung. In ihrer 2017 erschienenen Autobiografie "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me" sprach sie offen über ihre jahrelangen Kämpfe mit Essstörungen. Auch im Film "To the Bone", der im gleichen Jahr veröffentlicht wurde, setzte sie sich mit diesem schwierigen Thema auseinander. Lily erklärte damals, dass die Essstörungen durch die turbulente Scheidung ihres Vaters Phil Collins (74) ausgelöst worden seien, als sie 16 Jahre alt war. Ihre Offenheit machte sie damit zu einer wichtigen Figur im Gespräch über psychische Gesundheit und Körperakzeptanz.

Trotz der aktuellen Sorgen um ihre Gesundheit beeindruckt Lily nach wie vor mit ihrer schauspielerischen Arbeit und ihrem unverwechselbaren Stil. Zuletzt begeisterte sie das Publikum bei den Dreharbeiten zur fünften Staffel von "Emily in Paris". In einem eleganten, roten Outfit wurde sie in Frankreich von Fans und Passanten gefeiert. Auch wenn die Schauspielerin beruflich erfolgreich ist, werden ihre privaten Entscheidungen immer wieder kontrovers diskutiert. So wie zuletzt im Januar, nachdem sie und ihr Mann Charlie McDowell (42) durch eine Leihmutterschaft Eltern einer Tochter geworden sind. Die beiden verkündeten ihr Familienglück über Instagram – begleitet von teils kritischen Stimmen. Beirren lässt sich Lily davon allerdings nicht.

Anzeige Anzeige

Imago Schauspielerin Lily Collins zeigt extrem schlanke Figur bei New Yorker Fashionweek, September 2025.

Anzeige Anzeige

Netflix / Giulia Parmigiani Lily Collins als Emily Cooper in "Emily in Paris"

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Mann Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove, Februar 2025