Lily Collins kaum zu erkennen in Drogenszene für neuen Film

Lily Collins (36) zeigt sich mit einer völlig neuen Seite in ihrer kommenden Rolle. Für den Amazon MGM-Film "Close Personal Friends" wurde die Schauspielerin kürzlich in einer unscheinbaren Gasse in Kingston, Surrey, gesichtet – kaum wiederzuerkennen. Das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Gekleidet in eine burgunderrote Mütze, eine Jeansjacke und Turnschuhe von Adidas drehte sie dort eine intensive Drogenszene. Inmitten von Graffiti kauft sie Crack von einem Dealer, der sich anschließend mit dem Fahrrad davonmacht. Für die Rolle lässt Lily ihren typischen Glamour aus Emily in Paris hinter sich und taucht in eine ganz neue Welt ein.

Der Film, in dem auch Brie Larson (35), Jack Quaid und Henry Golding zu sehen sein werden, handelt von einem Paar, das in Santa Barbara überraschend Freundschaft mit Prominenten schließt – humorvolle und peinliche Momente sind vorprogrammiert. Lily, die zuletzt die fünfte Staffel von "Emily in Paris" teilweise in Rom drehte, wird hierbei einmal mehr ihre Vielseitigkeit als Schauspielerin unter Beweis stellen.

Während sie beruflich fleißig bleibt, gab es auch privat bedeutende Neuigkeiten: Anfang des Jahres begrüßten sie und Ehemann Charlie McDowell (42) über eine Leihmutterschaft ihre Tochter Tove und drückten ihre immense Dankbarkeit gegenüber ihrer Leihmutter aus. Auf Instagram schrieb die Schauspielerin in einem berührenden Post: "Willkommen im Zentrum unserer Welt, Tove Jane McDowell. Worte werden niemals unsere unendliche Dankbarkeit für unsere unglaubliche Leihmutter und alle, die uns auf diesem Weg geholfen haben, ausdrücken."

Instagram / lilyjcollins Lily Collins vor den Dreharbeiten für "Emily in Paris" Staffel 5

Giulia Parmigiani / Netflix Lily Collins als Emily in "Emily in Paris"

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove Jane