War 16: Tina Neumann will nicht über Ex-Beziehung schweigen

Tina Neumann (23) hat auf Instagram ein bewegendes Geständnis gemacht. Die Influencerin sprach zum ersten Mal über ein Trauma, das sie in ihrer Jugend erlebte. In ihrer Story wandte sich Tina an ihre Follower mit den Worten: "Mädels, es ist Zeit, euer Schweigen zu brechen" und teilte ihre schmerzhaften Erlebnisse aus einer Beziehung, die sie im Alter von 16 Jahren geprägt hatte. "Aus Schamgefühl, Trauma und Angst habe ich mit 16 viel zu wenig dafür getan! Ich war locker noch ein Kind, wie hätte ich mich dazu äußern bzw. wehren sollen... Und ja, es beschäftigt mich heute noch, da es einiges mit meiner mentalen Gesundheit gemacht hat", schrieb sie und berichtete weiter, dass sie bereits damals in einer Klinik war und bis heute in Therapie sei. Obwohl es Zeugen gab, habe die Angelegenheit nie vor Gericht geklärt werden können.

In ihren Beiträgen machte Tina deutlich, warum sie nach mehreren Jahren nun beschlossen hat, über die Erfahrung zu sprechen. "Es kam leider nie vor Gericht", erklärte sie, fügte jedoch hinzu, dass sie keine Erwartungen an die betroffene Person habe, die für sie bereits "gestorben" sei. Die 23-Jährige betonte weiterhin, wie stark die damaligen Erlebnisse ihre mentale Gesundheit beeinflussten und appellierte an andere Frauen, ihre Stimme zu erheben. "Ich breche mein Schweigen für jede Frau, die dasselbe durchmachen muss oder musste", schrieb sie. Ihre Worte sind eine klare Botschaft an alle Betroffenen, mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit zu gehen. Wer mit ihren Worten gemeint ist, lässt Tina offen. Bekannt ist, dass sie mit 16 Jahren mit DSDS-Star Daniele Negroni (30) liiert war.

Die Verbindung von Tina und Daniele sorgte damals mehrfach für Aufsehen, unter anderem, als von einer angeblichen Prügelattacke berichtet wurde. Obwohl Daniele diese Vorwürfe zurückwies, beendete das Paar die Beziehung nach nur wenigen Wochen. Damals schilderte der Musiker im Gespräch mit Bild seine Sicht auf den Streit, der sogar einen Polizeieinsatz zur Folge hatte. "Ich habe Tina nicht geschlagen, so viel steht fest. Dafür habe ich einiges von ihr abbekommen. Aber ich will keine 16-Jährige anprangern", stellte der Musiker klar. Er betonte, dass beide alkoholisiert gewesen und der Streit heftig eskaliert sei. Die Situation spitzte sich in einem Berliner Hotelzimmer zu, als Tina laut Daniele handgreiflich wurde und er sie daraufhin leicht weggestoßen habe.

