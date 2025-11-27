Umschwung: Meek Mill zieht Schwesterfrauen in Betracht

Meek Mill (38) hat in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X Einblicke in seine zukünftigen Pläne für sein Liebesleben gegeben. Der Rapper überraschte seine Fans mit der Idee, in der kommenden Wintersaison "Schwesterfrauen" auszuprobieren. "Scheiß drauf", schrieb der 38-Jährige direkt über seine Absichten. Bereits einige Tage zuvor hatte er auf derselben Plattform die Vorstellung geäußert, zwei Freundinnen gleichzeitig im Haus zu haben. "An manchen Tagen will ich zwei Freundinnen, die durch mein Haus laufen. Liege ich da falsch?", fragte der Musiker offen.

In der Vergangenheit sorgte Meek Mill ebenfalls mit seinen Beziehungen für Schlagzeilen. Er war mit der Designerin Milan Harris liiert, mit der er einen heute fünfjährigen Sohn hat. Doch die Beziehung hielt nicht lange: Wenige Monate nach der Geburt ihres Kindes gaben die beiden im Juli 2020 öffentlich ihre Trennung bekannt. Auf Social Media erklärte der Rapper damals, dass sie sich im Guten getrennt hätten, "um das Kind gemeinsam, aber als getrennte Eltern großzuziehen". Davor war er von 2015 bis 2017 mit der Rapperin Nicki Minaj (42) zusammen, die nach ihrer Trennung auf X verkündete: "Ja, ich bin Single" und betonte, sich künftig wieder intensiver auf ihre Arbeit konzentrieren zu wollen.

Meek Mill, der mit bürgerlichem Namen Robert Rihmeek Williams heißt, teilt öfter persönliche Gedanken auf sozialen Plattformen und gibt dabei einen ungefilterten Einblick in sein Leben. Seinen Sohn bezeichnete er einst als das größte Geschenk, das ihm mit der Geburt an seinem eigenen Geburtstag im Mai gemacht wurde. Trotz turbulenter Liebesgeschichten scheint der Künstler, bekannt für Songs wie "How Far We Came", immer wieder den Mut zu haben, neue Wege zu beschreiten – sei es im Leben, in der Musik oder jetzt womöglich in der Liebe.

Getty Images Meek Mill auf einer Pressekonferenz in NYC im November 2019

Getty Images Nicki Minaj im Mai 2024

Getty Images Meek Mill, Rapper