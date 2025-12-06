Kein Rosenkrieg mit dem Ex: Das ist Eva Imhofs Geheimnis

Eva Imhof (47) strahlt wieder: Nach der Scheidung von ihrem Ehemann Peter Imhof (52) hat die TV-Moderatorin ihr persönliches Glück gefunden. Bei der Eröffnung von Weihnachten im Tierpark in Berlin zeigte sich die zweifache Mutter zufrieden und voller Energie. Ihr neuer Partner, der in Düsseldorf lebt und die Öffentlichkeit meidet, sowie die Unterstützung ihrer Zwillingstöchter Lilly und Luisa haben ihr neuen Lebensmut gegeben. "Wir sind ja nun auch schon etwas länger zusammen. Er ist ein sehr reflektierter und liebender Mensch. Da hat sich das gut zusammengefügt", verriet Eva gegenüber dem Berliner Kurier. Die beiden Mädchen, die 2012 geboren wurden, haben offenbar kein Problem mit der neuen Konstellation und begleiten ihre Mutter bei ihren Aktivitäten.

Nach der privaten wie beruflichen Umbruchphase setzt Eva heute auf ein erfüllteres Leben und ist inzwischen als Anti-Burnout- und Resilienz-Coach tätig. Sie selbst hatte schwere Zeiten durchlebt, in denen sie mit Depressionen und Panikattacken kämpfte. Jetzt möchte sie Menschen helfen, mentale Krisen zu bewältigen. Ihr Tipp für ein harmonisches Patchwork-Leben? "Ich finde es wichtig, dass alle zusammenhalten und daran arbeiten." Streit und Konflikte vor den Kindern hält Eva für ein No-Go und appelliert daran, den Fokus auf Frieden und Harmonie zu legen – auch um des gemeinsamen Nachwuchses willen.

Bereits im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Eva ihr Herz erneut vergeben hat. Auch wenn sie die Identität ihres Partners weiterhin aus der Öffentlichkeit heraushält, deutet sie an, wie sehr ihr dies Halt gibt. Trotz des Scheiterns ihrer Ehe bekräftigt sie, dass die Zusammenarbeit mit ihrem Ex-Mann Peter in der Erziehung der beiden Töchter gut funktioniere. Eva scheint ihr Gleichgewicht zwischen Familie, neuer Liebe und beruflichem Neustart gefunden zu haben, was ihr neues Strahlen umso greifbarer macht.

Clemens Bilan/Getty Images for Shan Rahmikhan Eva Imhof bei einem Event in Berlin 2013

Getty Images Peter und Eva Imhof im November 2017

Getty Images Eva Imhof, Fernsehjournalistin