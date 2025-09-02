Schlanke Lizzo flasht Fans mit glitzerndem Minirock-Auftritt

Lizzo (37) hat ihre Fans auf Instagram mit einem atemberaubenden Look begeistert: Die Sängerin zeigte sich in einem funkelnden grauen Crop-Top und einem dazu passenden Minirock mit Wasserfall-Optik. In einer Hotelhalle posierend, zog sie mit einer Bilderreihe auf der Plattform alle Blicke auf sich. Ihre 11,6 Millionen Follower reagierten begeistert und überhäuften die Kommentare mit Herzaugen- und Feuer-Emojis. Die 37-Jährige präsentierte stolz ihre schlanke Figur – das Ergebnis einer intensiven Gesundheitsreise, über die sie in der Vergangenheit offen gesprochen hat.

Die Musikerin setzt auf eine Kombination aus Sport, bewusstem Lebensstil und ausgewogener Ernährung. Lizzo trainiert drei Mal pro Woche, verbindet Cardio mit Tanz, spielt Pickleball und unternimmt Strandspaziergänge. Unterstützt wird sie von einem persönlichen Chef, der ihre Ernährung im Blick behält und sie auf tierisches Protein sowie wenig Kohlenhydrate umgestellt hat. Morgens gönnt sie sich im Rahmen ihres Ernährungsplans scrambled Eggs mit Hähnchenwurst und Blumenkohl-Hashbrowns, mittags Thunfischsalat oder Hähnchen-Wraps und abends Truthahnfleischloaf mit Blumenkohlpüree. Zusätzlich setzt sie gelegentlich auf Massagen zur Entgiftung und holistische Körperarbeit, wie sie ebenfalls verriet.

Schon in der Vergangenheit hatte Lizzo betont, wie wichtig ihr ein nachhaltiger und bewusster Ansatz in Sachen Gesundheit ist. Nachdem sie in der ersten Phase ihres Weges Ozempic ausprobiert hatte, verzichtete sie später vollständig auf das Mittel und setzte fortan ausschließlich auf natürliche Methoden. Dabei stellte sie auch ihre Essgewohnheiten grundlegend um und führte Fleisch wieder in ihre Ernährung ein. Lizzo zeigt sich stolz auf ihre Erfolge und betont immer wieder, dass sie sich weiterhin gegen Bodyshaming und Fatphobie einsetzt, während sie konsequent ihren eigenen Weg geht. Damit inspiriert die Sängerin nicht nur ihre Fans, sondern setzt auch ein starkes Statement für Selbstakzeptanz und Lebensfreude.

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Instagram / lizzobeeating Lizzo, April 2025