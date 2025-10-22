Zeh gekürzt: Frauke Ludowig verrät ihr Schönheitsgeheimnis

Frauke Ludowig (61) hat ein ungewöhnliches Schönheitsgeheimnis gelüftet. Die RTL-Moderatorin verriet, dass sie sich den zweiten Zeh am rechten Fuß operativ verkürzen ließ. Während der Eingriff unter örtlicher Betäubung stattfand, war Frauke bei vollem Bewusstsein. "Das hat richtig geknackt!", berichtete sie in ihrem Podcast "Frau Keludowig und Tine – exklusiv und ungeschminkt" und fügte hinzu, dass sie froh war, am Ende doch die Augen geschlossen zu haben.

Im Podcast schilderte Frauke, warum sie den Schritt überhaupt gewagt hat. "Ich hatte einfach eine Problematik mit meinen Füßen", erklärt sie dort. Nach einem Arztbesuch sei klar gewesen, was helfe: "Der hat gesagt, er verkürzt mir den Zeh. Und dann hab’ ich gesagt: Genau das möchte ich", erzählte sie. In den sozialen Medien sorgt dieses Geständnis für Staunen. Unter einem Instagram-Post zum Podcast reagierten Fans mit zahlreichen Emojis und Kommentaren. "Ich werde nur vom Zuhören fast ohnmächtig", schrieb eine Followerin.

Abseits des OP-Talks zeigt Frauke seit Längerem, wie offen sie mit ihrem Körper umgeht. Auf Social Media präsentierte die Moderatorin ihre Füße früher schon ohne Filter und sprach über "lange" Zehen, verbunden mit der Botschaft, man solle sich selbst mehr lieben. Genauso selbstverständlich teilt sie Einblicke in ihren Fitnessalltag, in dem Krafttraining eine feste Rolle spielt. Ihre Anhänger kommentierten begeistert und lobten ihren Einsatz, der sich auch bei ihren definierten Muskeln zeigt.

Getty Images Frauke Ludowig, TV-Star

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig, 2024

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig, TV-Moderatorin