Jessica Biel ist Justin Timberlakes emotionale Unterstützung

Justin Timberlake (44) hat vor Kurzem öffentlich gemacht, dass er an Borreliose erkrankt ist. Die Diagnose, die er in einem Instagram-Beitrag öffentlich teilte, belastet den Sänger sowohl körperlich als auch seelisch. In der herausfordernden Zeit kann sich der Musiker auf die Unterstützung seiner Ehefrau Jessica Biel (43) verlassen. "Sie hat ihn emotional unglaublich unterstützt, wenn er sie brauchte. Sie kommen mit Justins neuer Normalität sehr gut zurecht", berichtete ein Insider dem Magazin Us Weekly. Die Schauspielerin ist nicht nur emotional eine große Stütze, sondern hilft ihrem Mann auch dabei, die richtige Balance für seine Bedürfnisse zu finden.

Neben Jessica steht auch die restliche Familie fest an Justins Seite. Besonders die gemeinsame Zeit mit ihren beiden Söhnen Silas (10) und Phineas (5) schweißt die kleine Familie enger zusammen. Das Ehepaar und die Kinder schaffen es laut dem Insider, mit der "neuen Normalität" gut umzugehen und das Beste aus der Situation zu machen. Unterstützung erhält Justin auch von seinen und Jessicas Angehörigen, die ihm mit viel Liebe und aufmunternden Gebeten zur Seite stehen. "Die Familie schätzt die gemeinsame Zeit mehr denn je", so die anonyme Quelle.

Der "Can't Stop the Feeling!"-Interpret hatte seine Erkrankung während seiner letzten Welttournee bekannt gemacht, nachdem er zuvor von Fans für eher zurückhaltende Auftritte kritisiert worden war. Die durch Zecken übertragene Infektionskrankheit belastet Körper und Geist und kann zu Erschöpfung und Schmerzen führen. Trotzdem entschied sich Justin, nicht aufzugeben und die Tournee abzuschließen. Er betonte, wie wichtig ihm die Verbindung zu seinen Fans ist.

IMAGO / Panoramic by PsnewZ Jessica Biel und Justin Timberlake, 2022

IMAGO / ZUMA Press Wire Jessica Biel, Schauspielerin

IMAGO / Cover-Images Justin Timberlake, Sänger