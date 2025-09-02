Dieser Hollywoodstar flirtete Aleksandra Bechtel früher an

Flirtgerüchte aus der glitzernden Welt der Stars! Aleksandra Bechtel (52), bekannt aus ihrer Zeit als Moderatorin beim Kult-Musiksender VIVA, zog im Laufe ihrer Karriere immer wieder Aufmerksamkeit auf sich. Wie sie nun selbst gegenüber RTL verriet, gehörte auch niemand Geringerer als Justin Timberlake (44) zu den Berühmtheiten, die einen Annäherungsversuch wagten. Doch Aleks bleibt bodenständig: "Ich mache mir keine Illusionen darüber, dass ich sicherlich nicht die Einzige gewesen bin", so die Moderatorin. Auch während ihrer VIVA-Zeit, die 1993 begann, wurde hinter den Kameras fleißig geflirtet. "Damals haben alle alle angegraben, weil wir eine Mischpoke waren", erinnert sie sich lachend.

Hinter den Kulissen des Senders, der Musikgeschichte schrieb, ging es offenbar nicht nur musikalisch heiß her. Ein Name aus Aleksandras Vergangenheit sticht dabei besonders hervor: Benjamin Boyce (57). Der Sänger von Caught in the Act eroberte ihr Herz – von 1996 bis 2001 waren die beiden ein Paar. Ganz anders verlief es hingegen mit Justin Timberlake: Der US-Superstar, damals schon als Mitglied von *NSYNC erfolgreich, blieb mit seinen Avancen erfolglos. Aleks nahm das gelassen und ohne großes Aufheben, wie sie erklärte.

Die VIVA-Ära war für Aleks nicht nur beruflich, sondern auch privat prägend. In dieser Zeit lernte sie zahlreiche Stars aus der Musik- und Filmwelt kennen und blickt noch heute gerne auf diesen Lebensabschnitt zurück. "Es hat sehr viel Freude, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die Welt gesehen und viele tolle Leute getroffen", schwärmt sie. Auch heute beeindruckt sie mit ihrer offenen und lockeren Art. Bei einem Promi-Kreuzverhör zeigte sich Aleks schlagfertig, meisterte die Schnellfragen souverän – und zog nur einmal den Joker. Mit einem Augenzwinkern beweist sie, dass sie auch als Society-Expertin eine gute Figur macht.

Getty Images Aleksandra Bechtel bei der Fashion-Show von Barbara Schwarzer in Düsseldorf, 2014

Getty Images Justin Timberlake im März 2024

Getty Images Aleksandra Bechtel, Moderatorin

