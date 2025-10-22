Kehrt Thomas Müller in dieser Position zum FC Bayern zurück?

Thomas Müller (36), ehemaliger deutscher National- und Rekordspieler des FC Bayern München, hält sich bezüglich einer möglichen Rückkehr zu seinem alten Club als Trainer oder Sportfunktionär noch alle Optionen offen. In der Sendung "Blickpunkt Sport" des Bayerischen Rundfunks bezeichnete der Weltmeister von 2014 diese Überlegungen als "Zukunftsmusik". Müller, der aktuell für die Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS aufläuft, erklärte weiter: "Ich kenne mein Skillset. Aber trotzdem habe ich noch keine Ahnung, ob ich ein guter Trainer sein könnte und ein guter Trainer sein will. Und ob ich ein guter Sportfunktionär sein könnte und ein guter Sportfunktionär sein will."

Karl-Heinz Rummenigge (70), Mitglied des Aufsichtsrats des FC Bayern, hatte unlängst den Wunsch geäußert, dass ehemalige Spieler wie Thomas zukünftig Führungsrollen im Verein übernehmen. Von Kanada aus könne er seinen Horizont erweitern und sich auf ein mögliches Engagement in München vorbereiten. Doch zunächst richtet sich Thomas' Fokus auf die anstehenden MLS-Playoffs, in denen Vancouver in der ersten Runde auf den FC Dallas trifft. Gespielt wird im Best-of-Three-Modus. Der Spieler betonte, dass er weiterhin enge Verbindungen nach München pflegt. Besonders der Austausch mit ehemaligen Mitspielern in einer gemeinsamen Golf-Chatgruppe hält ihn regelmäßig auf dem Laufenden.

Neben seiner aktiven Zeit auf dem Platz schlägt Thomas inzwischen auch andere berufliche Wege ein. So wird er im kommenden Jahr während der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 als TV-Experte für MagentaTV arbeiten. Für seine Auftritte hat er sich vorgenommen, nicht nur zu analysieren, sondern auch Teil von Gesprächsrunden und taktischen Diskussionen zu sein. Diese neuen Tätigkeiten bieten ihm die Möglichkeit, seine Erfahrungen in anderer Form an Fußballbegeisterte weiterzugeben und sich selbst in neuen Bereichen auszuprobieren. Der sympathische Bayer ist bekannt dafür, stets mit Elan und einem Augenzwinkern neue Herausforderungen zu meistern, sei es auf oder abseits des Feldes.

Getty Images Thomas Müller, Fußballspieler

Getty Images Karl-Heinz Rummenigge, Mai 2021

Getty Images Thomas Müller, Fußballspieler

