Thomas Müller feiert seinen 36. Geburtstag ohne Frau Lisa

Thomas Müller (36) hat seinen 36. Geburtstag in seiner neuen Wahlheimat Kanada gefeiert. Der Fußballweltmeister von 2014, der kürzlich zum kanadischen Fußballclub Vancouver Whitecaps wechselte, verbrachte den Tag in Gesellschaft seiner Eltern, wie die Münchner Abendzeitung berichtete. Doch eine Person fehlte: Seine Ehefrau Lisa Müller (35) war offenbar nicht an seiner Seite. Ob die Dressurreiterin, die in München geblieben ist, nachträglich nach Kanada gereist ist, bleibt unklar. Die beiden hatten wegen ihrer beruflichen Verpflichtungen entschieden, bis Dezember auf ein gemeinsames Leben in Kanada zu verzichten.

Für Fans und Beobachter ist die Trennung auf Zeit ein gefundenes Fressen, um erneut über eine vermeintliche Krise in der Ehe des prominenten Paares zu spekulieren. Dass Thomas seine Frau bei der Pressekonferenz nicht erwähnte, heizt die Gerüchte zusätzlich an. Die Eheleute hatten jedoch in der Vergangenheit betont, dass die Distanz vor allem aus praktischen Gründen zustande kam. Lisas Dressursaison erfordert ihre volle Aufmerksamkeit in München, während Thomas' Einstieg in das kanadische Fußballgeschäft ebenfalls viel Zeit in Anspruch nimmt. Das Ehepaar, das seit 2009 verheiratet ist, sagte einst immer wieder, wie wichtig gegenseitiges Verständnis und Unterstützung für ihre Beziehung seien.

Mit Thomas' Wechsel nach Kanada scheint die gemeinsame Zeit momentan spärlich gesät. Beziehungsexpertin Hannah Gensch erklärt im Gespräch mit der Münchner Abendzeitung: "Ein Besuch wäre mehr als eine nette Geste. Den neuen Alltag des anderen hautnah mitzuerleben, schafft ein tiefes Verständnis, das kein Anruf ersetzen kann, und verhindert, dass man sich in getrennte Lebenswelten entfernt." Laut Insidern könnte sich das Paar aber an Lisas anstehendem Geburtstag, dem 21. September, wiedersehen – und so den Gerüchten um eine Krise endgültig den Wind aus den Segeln nehmen. Bis dahin bleibt den Fans nichts anderes übrig, als weiter zu spekulieren.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Pressefoto Baumann Thomas und Lisa Müller, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller, August 2025

Anzeige Anzeige

MAGICS / Peter Schatz / ActionPress Lisa Müller bei der WM 2024