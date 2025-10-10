Mit Bart und Co.: Thomas Müller überrascht mit neuem Look

Thomas Müller (36) sorgt mit einem völlig neuen Look für Aufsehen. Der Fußballstar, der nach 25 Jahren beim FC Bayern München nun bei den Vancouver Whitecaps in Kanada spielt, überraschte jüngst auf Instagram mit einer Typveränderung. Statt lässigem Stil und glattrasiertem Gesicht zeigt sich Thomas nun mit gestutztem und gegeltem Haar, einem vollen Bart und stylischen Outfits, darunter Lederjacken und elegante Kombinationen wie 7/8-Hosen und Leder-Slipper. Das Feedback seiner Fans ist durchweg positiv. "Der Bart macht was mit einem, nachdem man ihn 15 Jahre ohne gesehen hat", schwärmte ein User.

Während Thomas in Kanada an seiner Karriere arbeitet, stehen auch in Deutschland Veränderungen ins Haus. Seine Ehefrau Lisa Müller (36), bekannt für ihre Erfolge im Reitsport, wagt einen beruflichen Neustart. Sie absolviert aktuell ein Praktikum bei Ilse Aigner von der CSU, um mögliche Schritte in die Politik auszuloten. Wie sie gegenüber Bild erklärte, war ihr Interesse an Politik der Auslöser für diese neue Erfahrung. Gleichzeitig ist jedoch unklar, ob Lisa ihren Mann möglicherweise bald nach Kanada begleitet. Zumindest bis Dezember lebt das Paar vorerst getrennt, wie der Sportler bestätigt hat.

Die vorübergehende Trennung scheint das Paar jedoch nicht zu belasten. Bereits zu Thomas' 36. Geburtstag, den er kürzlich in Kanada feierte, war Lisa aufgrund ihrer Verpflichtungen nicht vor Ort. Stattdessen verbrachte der Fußballer den Tag mit seinen Eltern. Das Leben in Kanada markiert deutlich einen neuen Lebensabschnitt für Thomas, der offenbar nicht nur sportlich, sondern auch stilistisch neuen Schwung in seinen Alltag bringt. Die frischen Eindrücke und Veränderungen scheinen sowohl bei ihm als auch bei seiner Frau für positive Energie und neue Perspektiven zu sorgen.

Getty Images Thomas Müller, Fußballspieler

Getty Images Lisa und Thomas Müller auf einer Filmpremiere in München, 2017

IMAGO / MIS Thomas Müller, Juli 2025