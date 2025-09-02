Thomas Müller zurück mit Überraschungstraining bei Bayern

Thomas Müller (35) sorgte für eine Überraschung am Trainingsgelände des FC Bayern München, als er nur 27 Tage nach seinem Wechsel in die Major League Soccer (MLS) zu den Vancouver Whitecaps dort auftauchte. Der Weltmeister von 2014 trainierte am Dienstagvormittag gemeinsam mit Aleksandar Pavlović (21) und dem Nachwuchstalent Felipe Chávez – das berichtet nun Bild. Auf dem Programm standen Koordinationsübungen, Pässe, Sprints und Kopfbälle. Thomas erschien mit einem deutlich längeren Bart und beendete die Einheit nach 52 Minuten. Sein Besuch in München wird drei Tage dauern, bevor er sich wieder seinem kanadischen Team anschließt.

Der Auftritt des 35-Jährigen in seiner alten Heimat war für alle Beteiligten ein schönes Wiedersehen. Mit seinem gewohnten "Servus!" begrüßte er das Trainingsteam und zeigte sich in bester Laune. Er half sogar dabei, nach dem Training die Hütchen und Dummies auf dem Platz einzusammeln, was für ein nostalgisches Gefühl bei den Anwesenden sorgte. Insbesondere Aleksandar freute sich über das gemeinsame Training, da Thomas ihn auf seinem Karriereweg begleitet und unterstützt. Während seines Gasttrainings in München erwartet den ehemaligen Bayern-Spieler eine weitere aufregende Partie in der MLS gegen Philadelphia Union am 14. September.

Thomas hatte den FC Bayern München nach einer beeindruckenden 25-jährigen Laufbahn verlassen, um eine neue Herausforderung in Kanada zu suchen. Sein Abschied verlief nicht ganz reibungslos, da er mit der Abwicklung seiner Vertragsmodalitäten und öffentlichen Äußerungen nicht vollends zufrieden war. Trotz kleinerer Unstimmigkeiten zeigt sein letzter Besuch in München, dass er eine starke Bindung zu seinem ehemaligen Club und dessen Spielern beibehalten hat. Sein Engagement und seine Vorfreude auf die weiteren Spiele demonstrieren seinen ungebrochenen Elan für den Fußball – egal ob in Europa oder Kanada.

Getty Images Thomas Müller, August 2025

Getty Images Thomas Müller, Fußballspieler

Getty Images Thomas Müller, Fußballspieler

