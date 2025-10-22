Prinz William meidet Onkel Andrew bei Trauergottesdienst

Ein stummes Nicken statt warmer Worte: Prinz William (43) und Prinz Andrew (65) sind bei der Beerdigung der Duchess of Kent am 16. September auf den Stufen der Westminster Cathedral aneinander vorbeigezogen – und die Kameras liefen mit. Royal-Reporter Chris Ship hielt fest, wie Andrew, begleitet von Ex-Frau Sarah Ferguson (66), lächelnd das Gespräch suchte, während William mit unbewegter Miene nur knapp nickte. Die Szene erhält aktuell neue Brisanz, nachdem Andrew am 17. Oktober verkündete, auf seine royalen Titel und Ehren zu verzichten – ein Schritt, in den William laut People eingebunden war.

In einem Clip der Daily Mail ist zu sehen, wie Sarah sich zu William und seiner Frau Kate (43) vorlehnt, offenbar um ein paar Worte zu wechseln. William bleibt kühl, Kate höflich, aber zurückhaltend. Die Sunday Times will erfahren haben, dass William mit der Titelablegung Andrews nicht vollends zufrieden sein soll. Als künftiger König wolle er Andrew und Sarah aus dem royalen Rampenlicht fernhalten – sogar bei großen Anlässen. Auf Anfragen gaben Buckingham Palace und Kensington Palace keinen Kommentar, ebenso wenig die Sprecher von Andrew und Sarah.

Prinz Andrew ist seit Jahren eine umstrittene Figur in der königlichen Familie, insbesondere seit seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit 2019 aufgrund seiner Verbindung zu dem inhaftierten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Trotz des Skandals nimmt er weiterhin an privaten und familiären Veranstaltungen teil. William und Kate dagegen haben stets großen Wert darauf gelegt, ein loyales und professionelles Bild der Monarchie nach außen zu demonstrieren. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Verhältnis innerhalb der Familie weiterentwickeln wird, insbesondere unter der zunehmend prominenten Rolle von William als Prinz von Wales.

Getty Images Prinz Andrew und Prinz William nach der Trauerfeier für die Herzogin von Kent im Jahr 2025

Getty Images Prinz William und Prinz Andrew im April 2017 in London

Imago Jeffrey Epstein steigt in einen Wagen in New York City, 2015