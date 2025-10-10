Hier heiraten Sebastian Klaus und seine Jenny im Juni 2026

Sebastian Klaus (37) und Jenny Köpper haben aufregende Neuigkeiten zu teilen: Die beiden Verlobten planen ihre Hochzeit für Juni 2026. In einem kreativen Save-the-Date-Video gaben sie bekannt, dass die Feierlichkeiten in der traumhaften Stadt Barcelona stattfinden werden. "Der schönste Tag unseres Lebens rückt mit großen Schritten näher", schrieb Sebastian euphorisch zu dem Beitrag. Das genaue Hochzeitsdatum bleibt allerdings geheim, um die Privatsphäre des Paares zu schützen, wie sie in dem Video betonen.

Die Wahl Barcelonas als Hochzeitslocation kommt nicht ganz überraschend. Schließlich haben beide mehrfach betont, wie sehr sie die Stadt lieben und sich dort wohlfühlen. Das Paar, das über seine Social-Media-Kanäle regelmäßig Einblicke in seine Beziehung gibt, scheint die Planung der Hochzeit mit großer Sorgfalt anzugehen. Bereits jetzt ist klar: Die Feier dürfte ein glamouröses Event werden, das zahlreiche prominente Gäste anziehen könnte. Fans der beiden sind begeistert und überschütten sie mit Glückwünschen unter dem Video.

Sebastian Klaus, der sich vor allem durch seinen Auftritt in Reality-TV-Formaten einen Namen gemacht hat, und Jenny, mit der er seit einigen Jahren eine glückliche Beziehung führt, lassen ihre Fans regelmäßig an ihrem gemeinsamen Alltag teilhaben. Die beiden lieben es, besondere Momente ihres Lebens auf Social Media zu teilen, doch achten sie dabei immer darauf, ein gesundes Maß an Privatsphäre zu wahren. Ihre Verlobung im vergangenen Jahr sorgte bereits für Begeisterung, und mit der Wahl Barcelonas als Hochzeitskulisse versprühen sie nun erneut pure Vorfreude auf ihre Zukunft.

