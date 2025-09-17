Sebastian Klaus und seine Jenny werden im Ausland heiraten

Sebastian Klaus (37) und seine Verlobte Jenny haben aufregende Neuigkeiten mit ihren Followern auf Instagram geteilt: Die beiden planen eine Hochzeit im Ausland! In einem emotionalen Post verkündeten der Reality-TV-Star und seine Liebste: "Leute, wir haben uns endlich entschieden – es wird eine Destination Wedding!" Am selben Tag hatten die beiden sich zwei potenzielle Locations angesehen und sich auf den ersten Blick in eine davon verliebt. Trotz ihres ursprünglichen Plans, noch weitere Orte zu besichtigen, zeigen sich Sebastian und Jenny so begeistert, dass sie ernsthaft darüber nachdenken, die Entscheidung bereits jetzt zu finalisieren.

Ihr Traumort und das Datum der Hochzeit bleiben derzeit ein wohlgehütetes Geheimnis. Doch schon jetzt ist die Vorfreude groß. "Kann es noch gar nicht fassen", schrieben Sebastian und Jenny in ihrem Post. Die Zeit drängt offenbar, denn mit der favorisierten Location scheint zumindest ein wichtiger Meilenstein in der Hochzeitsplanung erreicht zu sein. Für ihre Fans bleibt es bis auf Weiteres spannend, wann und wo das Paar schließlich den Bund fürs Leben eingehen wird.

Seit der Verlobung von Sebastian und seiner Jenny fiebern Fans auf diesen Moment hin. Der Reality-TV-Star teilt regelmäßig Einblicke in sein Privatleben mit seinen Followern und zeigt, wie verliebt er in seine zukünftige Frau ist. Die beiden sind begeisterte Social-Media-Nutzer und halten ihre Fans stets auf dem Laufenden. Die Freude und die nervöse Aufregung des Paares über die Hochzeitsplanung erfreuen ihre Community und lassen vermuten, dass die Hochzeit ein echtes Highlight wird. Bis dahin bleibt es spannend, welche Überraschungen Sebastian und Jenny noch bereithalten.

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus mit seiner Freundin Jenny, August 2024

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und seine Jenny, August 2024

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und seine Freundin Jenny