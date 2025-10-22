Brooklyn hat "kein Interesse" an Versöhnung mit den Beckhams

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30) haben laut einem Insider aktuell kein Interesse daran, die bestehende Distanz zwischen ihnen und Brooklyns Familie zu überbrücken. Offenbar gibt es weiterhin keinen Kontakt zu seinen Eltern, David Beckham (50) und Victoria Beckham (51), sowie seinen Brüdern Romeo (23) und Cruz (20). Wie es um den Austausch mit seiner jüngeren Schwester Harper (14) steht, bleibt unklar. Stattdessen haben sich Brooklyn und Nicola bewusst für ein Leben ohne Drama entschieden. "Sie haben ihre eigene Welt aufgebaut und sind sehr zufrieden damit", zitiert das Magazin Us Weekly eine anonyme Quelle.

Bereits im Mai hatten Brooklyn und Nicola durch ihr Fernbleiben von Davids 50. Geburtstag Gerüchte über Spannungen innerhalb der Familie angeheizt. Berichten zufolge könnte einer der Gründe ein Streit zwischen Brooklyn und Romeo gewesen sein, der Brooklyns Beziehung zu Kim Turnbull betraf. Brooklyn soll sie zuvor gedatet haben. Diese dementierte jedoch in einer Instagram-Story jede Form einer romantischen Verbindung zu ihm. Weitere Berichte über Spannungen kursierten rund um die Hochzeit von Brooklyn und Nicola im Jahr 2022, insbesondere wegen angeblicher Missverständnisse zwischen Nicola und ihrer Schwiegermutter Victoria.

Die Distanz zu Brooklyn fällt gerade der Familie schwer, wie eine Quelle gegenüber Us Weekly verriet. Vor allem bei wichtigen Momenten, wie der Premiere von Victorias Netflix-Dokumentation am 9. Oktober, schmerze der fehlende Kontakt. David und Victoria hätten sich gewünscht, solche besonderen Anlässe im Kreis ihrer gesamten Familie zu feiern. Während die genauen Ursachen für den Bruch nicht alle öffentlich bekannt sind, zeigt sich Brooklyn gleichwohl optimistisch. Gegenüber der Daily Mail beschrieb er Nicola als seine größte Stütze: "Wir machen einfach unser Ding und sind glücklich."

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Getty Images Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo und Harper Beckham mit Victoria und David Beckham

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Juli 2025