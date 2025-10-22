Jennifer Lopez will ihr Privatleben künftig mehr schützen

Jennifer Lopez (56) hat bei einem Interview mit The Howard Stern Show über die Herausforderungen gesprochen, die der Ruhm mit sich bringt, und angekündigt, ihr Privatleben künftig mehr zurückziehen zu wollen. Die Sängerin und Schauspielerin erklärte in der Sendung am 15. Oktober, dass ihre bisherigen Beziehungen oft unter dem öffentlichen Interesse gelitten hätten. "Ich habe mein Leben immer sehr offen geführt, doch ich denke, dass ich jetzt lernen muss, diesen Teil viel ruhiger zu gestalten", sagte sie. Ihre Scheidung von Ben Affleck (53), den sie 2022 heiratete, reichte sie 2024 ein. Die beiden hatten zuvor bereits Anfang der 2000er Jahre eine Beziehung geführt.

Im Gespräch gab Jennifer, die zwei Kinder mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (57) hat, zu, dass der immense Druck der Öffentlichkeit Kompromisse erfordert. "Es gibt einen Preis, den man zahlt, wenn man in so einem Beruf mit großer Berühmtheit arbeitet", reflektierte sie. Ben äußerte in einem Interview mit GQ, dass ihre unterschiedlichen Herangehensweisen an das Leben im Rampenlicht eine Herausforderung darstellten. Während Jennifer Publizität laut seiner Aussage geschickter meisterte, sei er eher zurückhaltend. Dennoch lobte Ben seine Ex-Frau und erklärte: "Ich liebe und unterstütze diese Person, ich glaube an sie."

Jennifer, die neben ihrer Karriere als Sängerin auch als Schauspielerin und Unternehmerin tätig ist, beschrieb sich im Gespräch als eher privat. Sie betonte, dass sie sich vor allem auf ihre Familie und einen engen Freundeskreis konzentriert, zu dem auch ihre Schwestern Lynda und Leslie Ann gehören. Öffentlich zeigt sie sich nur bei Pflichtterminen und genießt es, abseits der Kameras zurückgezogen Zeit zu verbringen. "Die Leute sehen mich vielleicht als distanziert, aber das bin ich nicht", verriet sie im Interview. Mit ihrer Erkenntnis will sie den Balanceakt zwischen Privatsphäre und Karriere in Zukunft noch nachhaltiger meistern.

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

Getty Images Jennifer Lopez beim Sundance Film Festival