Sein Papa bezahlte: Silva Gonzalez' ersten Sex gab's im Puff

Silva Gonzalez (46) hat ein ungewöhnliches Detail aus seiner Vergangenheit enthüllt. In einem Interview mit der Bild-Zeitung berichtete der "Hot Banditoz"-Sänger, dass sein erstes Mal mit 17 Jahren in einem belgischen Bordell stattfand – auf Einladung seines Vaters Taylan. Der Vater, damals Generalkonsul in Antwerpen, nutzte einen gemeinsamen Aufenthalt seines Sohnes, um ihn mit einem Besuch im Rotlichtviertel der Stadt zu überraschen, und übernahm die Kosten. "Meinen ersten Sex hatte ich im Puff – und Papa hat bezahlt!", offenbarte Silva offen.

Während er bei seiner Mutter Yolanda in Hamburg lebte, verbrachte Silva seine Ferien hin und wieder beim Vater in Belgien. Bei einem dieser Besuche sei das Thema auf Sex gekommen, woraufhin sein Vater vorschlug, ihm den Schritt ins Erwachsenenleben zu erleichtern. Silva ließ sich auf die Idee ein. Nach einem Glas Raki brachte ihn Taylan ins Rotlichtviertel von Antwerpen, wo er eine der Frauen selbst auswählte. Eine "exotische Schönheit" in Dessous, die ihn an das Supermodel Naomi Campbell (55) erinnerte, sollte schließlich den besonderen Moment mit ihm teilen. Obwohl Silva zunächst nervös war, half die Frau ihm, seine Unsicherheit zu überwinden.

Bereits vor zwei Wochen sorgte der Musiker durch seine Aussagen zu traditionellen Geschlechterrollen im Sommerhaus der Stars für heftige Diskussionen. In einer Instagram-Story versuchte Silva damals, die Wogen zu glätten. "Natürlich war das ironisch gemeint", beteuerte er. Doch bei vielen seiner Follower kam diese Entschuldigung nicht an. "Kann er bitte einfach nur seinen Mund halten?", forderte eine Nutzerin deutlich. Nachdem Cecilia Asoro (29) eine beleidigende Sprachnachricht von ihm öffentlich gemacht hatte, fragten sich viele Fans, wie der Sänger sich künftig darstellen möchte. "Der redet sich mit jeder Story um Kopf und Kragen", lautete ein besonders scharfer Kommentar.

Anzeige Anzeige

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Silva Gonzalez, Entertainer

Anzeige Anzeige

RTL Silva Gonzalez bei "Das Sommerhaus der Stars" 2025