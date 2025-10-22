Nach Promi-BB: Christina Dimitriou setzt auf Familienzeit

Christina Dimitriou (33) ist nach ihrem raschen Auszug aus dem Promi Big Brother-Container ins Leben außerhalb der Kameras zurückgekehrt. Im Gespräch mit Promiflash verriet die Reality-TV-Darstellerin, dass sie momentan ihre Zeit mit ihrer kleinen Tochter verbringt. "Ich lasse sie nicht eine Sekunde aus den Augen. Sie ist wirklich nur mit mir – 24 Stunden", erklärte sie und machte deutlich, dass sie die gemeinsame Zeit genießt.

Ihre Pläne für die Zukunft scheinen bereits festzustehen. Zumindest bis zur nächsten Show will Christina die Zeit mit ihrem Kind in vollen Zügen auskosten. Sollte ein neues Projekt anstehen, könnte ihre Tochter sie entweder begleiten oder bei der Großmutter Unterschlupf finden. Vorher möchte Christina jedoch eine Auszeit nehmen und gemeinsam nach Dubai reisen, um sich eine wohlverdiente Verschnaufpause zu gönnen.

Besonders schwer fiel Christina die Zeit bei Promi Big Brother, weil sie zum ersten Mal so lange von ihrer Tochter getrennt war. "Meine Tochter ist Priorität Nummer eins", stellte die Reality-TV-Darstellerin gegenüber Promiflash klar. Ihre Familie unterstützte sie in dieser Zeit nach Kräften. Christinas Mutter schaltete daheim regelmäßig den Livestream ein, damit die Kleine immer wieder Mamas Stimme hören konnte.

Joyn/Marc Rehbeck Christina Dimitriou, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

Instagram / christinadimitriou_official Realitystar Christina Dimitriou mit ihrer Tochter, März 2025

Joyn Christina Dimitriou bei "Promi Big Brother" 2025