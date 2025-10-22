Snoop Doggs 54. Geburtstag: 80er-Party der Superlative

Snoop Dogg (54) hat seinen Geburtstag mit einer extravaganten Party unter dem Motto der 80er-Jahre gefeiert. Im kalifornischen Inglewood öffnete der Rapper die Tore seines beeindruckenden Anwesens, um mit einer Vielzahl an prominenten Freunden, Kollegen und seiner Familie den besonderen Tag zu zelebrieren. Unter den Gästen befanden sich Hip-Hop-Größen wie Doug E. Fresh und Flavor Flav (66), NBA-Legende Paul Pierce sowie Komiker Mike Epps. Snoop mischte sich unter seine Gäste und verbrachte den Abend damit, Gratulationen entgegenzunehmen und die ausgelassene Stimmung zu genießen.

Der Gastgeber ließ es nicht nur bei Drinks und Händedruck, sondern auch bei Showmomenten krachen: Das Gelände bot sowohl eine Tanzfläche als auch eine Rollschuhbahn, auf der die Gäste in bester 80er-Manier ihre Runden drehten. Laut TMZ verwandelte Snoop sein Anwesen in eine Retro-Futurismus-Zone: Wände und Projektionen zeigten mit Künstlicher Intelligenz neu interpretierte Klassiker wie Stevie Wonders (75) "Hotter Than July" und Rick James’ "Street Sounds". Mehrere L.A.-Rapper griffen zum Mic: Glasses Malone, Chef Boy, AD und Jayo Felony lieferten kurze Performances.

Snoop, der den Beinamen "Tha Doggfather" trägt, wurde an diesem besonderen Abend natürlich auch von seiner Ehefrau Shante und seinen Kindern begleitet, die ihn tatkräftig unterstützten. Die langjährige Beziehung zwischen ihm und Shante, die auch als "Boss Lady" bekannt ist, gilt als eine der beständigsten in der Unterhaltungsbranche. Auch im Freundeskreis genießt der Musiker große Wertschätzung und wird von vielen wie ein "Big Uncle" angesehen. Mit der großartigen Party zeigte Snoop einmal mehr, dass er nicht nur in der Musik, sondern auch in der Kunst des Feierns eine Klasse für sich ist.

Getty Images Snoop Dogg im Oktober 2021 in New York

Getty Images Snoop Dogg im August 2022

Getty Images Shante Broadus und Snoop Dogg bei der "Gladiator II"-Premiere