Wieder im Reiter-Outfit? Snoop Dogg bei Winterspielen dabei

Snoop Dogg (53) wird bei den kommenden Olympischen Winterspielen in Italien im Februar 2026 erneut als Korrespondent für den US-Sender NBC im Einsatz sein. Nach seinem gefeierten Auftritt bei den Sommerspielen in Paris 2024, bei dem der Rapper mit seinen humorvollen Kommentaren und unvergesslichen Momenten die Zuschauer begeisterte, setzt NBC auch dieses Mal auf die einzigartige Ausstrahlung des Künstlers. Snoop Dogg wird Wettkämpfe kommentieren, an Events teilnehmen und gemeinsam mit den Athleten für Unterhaltung sorgen. Die Winterspiele starten am 6. Februar und enden am 22. Februar.

Der Musiker ist für seinen lockeren Stil bekannt und will dieses Mal sogar selbst aufs Eis: "Ich werde meine Pufferjacken, Schneehosen, Skibrillen und Schlittschuhe mitbringen und definitiv aufs Eis laufen", sagte er gegenüber NBC. Bei den Sommerspielen sorgte er für spektakuläre TV-Momente, als er unter anderem die olympische Fackel durch Paris trug, mit Sportikonen wie Simone Biles (28) und Michael Phelps (40) interagierte und dabei auch mal in ungewohnten Outfits auftauchte. Allein durch seinen Auftritt stiegen die Einschaltquoten für NBC deutlich, und die Erwartungen für Italien sind entsprechend hoch. Es wird gemunkelt, dass er für seinen Einsatz in Paris bis zu 15 Millionen Dollar verdient haben könnte.

Schon in der Vergangenheit bewies der Rapper, dass er nicht nur musikalisches Talent, sondern auch ein ausgeprägtes Gespür für Unterhaltung besitzt. Sein Auftritt im Reitoutfit während der Spiele in Paris sorgte bereits für Gesprächsstoff, und nun stellt man sich die Frage, ob er sich bei den Winterspielen ähnlich extravagant präsentieren wird. Snoop Dogg begeistert nicht nur mit seiner Vielseitigkeit, sondern auch mit seiner Fähigkeit, Menschen durch seine authentische und humorvolle Art zu verbinden. Sein Engagement für NBC bleibt ein Paradebeispiel dafür, wie Sport und Unterhaltung verschmelzen können.

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

Getty Images Snoop Dogg bei den Olympischen Sommerspielen in Paris

Getty Images Snoop Dogg bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris