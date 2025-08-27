Rache: Darum spoilert Dilara Kruse "Temptation Island"

Streitereien im Reality-TV lassen sich selten einfach so abschütteln, wie nun Dilara Kruse einmal mehr beweist. Die Frau von Fußballprofi Max Kruse (37) hat mit einer Instagram-Story für Aufsehen gesorgt und die Fans von Temptation Island V.I.P. in Schnappatmung versetzt. Ohne Rücksicht auf die Spannung der Show ließ sie die Bombe platzen: Angeblich soll Aleksandar Petrovic (34), ein Teilnehmer der aktuellen Staffel, mit Reality-Beauty Emmy Russ (26) angebandelt haben – obwohl er offiziell noch mit Vanessa Nwattu liiert ist. Die Show, an der Aleksandar als vergebener Mann teilnimmt, wurde bislang noch nicht ausgestrahlt, sodass unklar bleibt, ob ihre Liebe den Belastungen standhalten konnte. Die Zuschauer erfahren das normalerweise also erst zu einem viel späteren Zeitpunkt. Dieser Spoiler war damit ein herber Schlag für alle, die auf das große Finale hinfiebern.

Die "Enthüllung" blieb natürlich nicht unkommentiert, doch Dilara hatte dafür eine provokante Erklärung parat. Auf Instagram rechtfertigte sie sich mit ihrer eigenen Erfahrung bei #CoupleChallenge. Sie sei dort unfair dargestellt worden und habe nach der Show den "größten Shitstorm" ihres Lebens durchmachen müssen. "Ich hab da nicht alles richtig gemacht. Aber das ist jetzt Karma", erklärte sie, sichtlich verärgert über den angeblich verzerrten Schnitt der Produktionsfirma. Doch ihre Aussage stieß vor allem bei ihrer Ex-"#CoupleChallenge"-Partnerin und ehemaligen langjährigen Freundin Roaya Soraya (34) auf wenig Verständnis – sondern eher auf scharfe Kritik.

Roaya ließ in einer eigenen Story kein gutes Haar an Dilaras Handeln. Sie bezeichnete es als "charakterschwach" und unprofessionell. Ihrer Ansicht nach wisse Dilara genau, wie viel Aufwand hinter der Produktion einer Realityshow steckt und wie stressig die Zusammenarbeit für alle Beteiligten sei. "Auch man selbst muss, wenn man mitwirkt, viel Arbeit investieren – Regeln überprüfen, Verhandlungen, Sachen einkaufen, die man noch nicht hat", resümierte die Reality-TV-Beauty. "Beidseitig ist da so viel Stress vorhanden, da weiß ich nicht, warum man so etwas spoilern muss." Seit ihrer gemeinsamen Teilnahme an der CoupleChallenge-Show ist die einstige Freundschaft der beiden Frauen ohnehin Geschichte. Dilara hat mit ihrer Aktion jedoch nicht nur alte Konflikte vertieft, sondern auch vielen Fans die Spannung an "Temptation Island V.I.P." verdorben – eine Diskussion, die in der Reality-Branche wohl noch lange nachhallen wird.

