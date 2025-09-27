Nach Abnehmspritze: Max Kruse tappte in die Jo-Jo-Falle

Ex-Fußballprofi Max Kruse (37) hat ein offenes Geständnis abgelegt: Nach dem Absetzen der sogenannten Abnehmspritze kämpft er aktuell gegen den Jo-Jo-Effekt. Der 37-Jährige verriet im Interview mit Bild, dass er in den vergangenen sechs Wochen sieben Kilo zugenommen habe. "Ich bin jetzt wieder bei 94 Kilogramm", erklärte Max. Um diesem Trend entgegenzuwirken, habe er sich entschieden, erneut die Spritze zu nutzen. "Das Absetzen war nicht so gut", räumte der ehemalige Fußballer ein.

Im Januar dieses Jahres berichtete Max erstmals von seinen Erfahrungen mit der Abnehmspritze. Damals setzte der Ex-Kicker ganz bewusst nicht auf klassische Diäten oder mehr Sport. Im Podcast "Flatterball" verriet er: "Ich habe jetzt angefangen, an meiner Figur zu arbeiten. Man probiert ja immer Dinge aus. Ich habe jetzt angefangen mit den Fettwegspritzen." Schon in der ersten Woche ließ er sich eine kleine Dosis spritzen und plante, die Behandlung mehrere Monate fortzusetzen. Besonders begeistert zeigte er sich über den scheinbar mühelosen Erfolg: "Ich kann essen, wie ich will und nehme trotzdem locker ab."

Vor knapp zwei Jahren verkündete Max sein Karriereende als Profifußballer. Seinem Lieblingssport bleibt er dennoch treu. Der Reality-TV-Darsteller arbeitet seit Anfang dieses Jahres als Experte für RTL. Bei den Live-Übertragungen der 2. Bundesliga sowie der Europapokal-Spieltagsshow "Matchday" gibt Max seine Analysen ab. "Ich brenne nach wie vor für den Fußball – ab sofort auch mit TV-Mikrofon in der Hand", schwärmte der Ex-Nationalspieler im Gespräch mit dem Sender.

ActionPress Max Kruse, ehemaliger Fußballerspieler

IMAGO / Nordphoto Max und Dilara Kruse, 2022

ActionPress Max Kruse im September 2024