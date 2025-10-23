Hanni Hase moderiert die neue Realityshow "Partner in Crime"

Hanni Hase nimmt die Zuschauer mit in die Welt der Täuschungen und Geheimnisse: Ab dem 26. Oktober moderiert die Love Is Blind: Germany-Bekanntheit die neue Show "Partner in Crime" auf YouTube. Die Reality-Gameshow verspricht Rätsel, Strategien und verwirrende Allianzen, in denen niemand so recht weiß, wem er trauen kann. Zuschauer können sich auf ein packendes Spiel freuen, in dem neben unbekannten Teilnehmern auch bekannte Gesichter aus der Reality-Szene wie Kader Loth (52), Emmy Russ (26) und Joshi Josh für Dramatik und unterhaltsame Konflikte sorgen.

Das Konzept der Show dreht sich um Lügen und Verstrickungen. Die Teilnehmer müssen nicht nur ihre Identitäten schützen, sondern auch die geheimen Verbindungen der anderen aufdecken. Unter den Kandidaten können sich Liebespaare, Geschwister und beste Freunde befinden – es ist aber möglich, allein in dem Game zu sein. "Wer blufft am besten? Welchen Informationen kann man wirklich trauen? Und immer wieder die Frage: Wer gehört zu wem?" – diese Fragen sollen für Spannung sorgen, wie der Trailer verrät.

Für Hanni ist die Rolle der Moderatorin ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme an "Love Is Blind: Germany", wo sie Daniel Rocco kennenlernte. Obwohl ihre Beziehung im Datingformat nicht in einer Ehe endete, haben sie bis heute eine enge Verbindung. Ihr Beziehungsstatus bleibt ein Rätsel, das weiterhin für Spekulationen sorgt – doch beide Reality-TV-Stars möchten ihn nicht öffentlich definieren. Trotzdem widmete Daniel ihr zu ihrem Geburtstag liebevolle Worte. "Ich hätte mir nicht mal erträumen können, einen Menschen wie dich zu treffen. Du bist einfach einzigartig und nicht zu ersetzen", schwärmte er auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / hannihase Hanni Hase, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL / René Lohse Kader Loth

Anzeige Anzeige

Instagram / hannihase Hanni und Daniel Rocco, Mai 2025

Anzeige