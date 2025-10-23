Unter Tränen: Gigi Birofios Ex Vicky deutet seine Untreue an

Gigi Birofios (26) Ex-Freundin Vicky hat sich nach der Trennung erneut öffentlich geäußert und schwerwiegende Vorwürfe gegen den Realitystar erhoben. In ihrer Instagram-Story teilte sie kryptische und gleichzeitig schockierende Worte, die auf eine Untreue seitens Gigi hindeuten könnten. "Ein männlicher Narzisst betrügt seine Frau, während er ihr vorwirft, ihm zu vertrauen", schrieb sie. Weiter schien sie ihn als jemanden zu beschreiben, der "starke Frauen niedermacht" und zugleich davon überzeugt ist, sie seien die Ursache für die Probleme in der Beziehung. Ihre Worte sorgten in den sozialen Medien direkt für eine Welle der Aufmerksamkeit.

Doch damit nicht genug: Später meldete sich Vicky in einem weiteren emotionalen Statement zu Wort, sichtbar berührt und unter Tränen. Sie kündigte an, dass sie am nächsten Tag ein Video veröffentlichen werde, in dem sie weitere Details zum Ende der gemeinsamen Beziehung preisgeben möchte. "Ich habe wieder sehr, sehr viele Sachen erfahren", erklärte sie und versprach ihren Followern Einblicke in die angeblich verlogene und manipulative Seite des Reality-TV-Stars. Ihre Ankündigung sorgt bereits im Vorfeld für großes Interesse und könnte weitere Aufklärungen zu den Vorwürfen mit sich bringen.

Tatsächlich sah die Situation zwischen den beiden noch vor Kurzem ganz anders aus. Damals hatte Gigi auf Instagram ein emotionales Statement abgegeben, in dem er Vicky innig umarmte und auf die Wange küsste. "Vielleicht hat es mit der Beziehung nicht geklappt, aber unsere Freundschaft wird immer da sein", erklärte der 27-Jährige liebevoll und versah seine Botschaft mit einem Herz-Emoji. Auch Vicky selbst betonte zu dieser Zeit in einem Q&A, dass es keinen Streit gegeben habe und sie sich im Guten getrennt hätten. Von Fremdgeh-Gerüchten wollte sie nichts wissen und stellte klar: "Ganz im Gegenteil, er war wirklich gut zu mir und hat sich sehr viel Mühe gegeben."

