Das verraten die "Maxton Hall"-Stars zur zweiten Staffel

Die Stars der beliebten Serie "Maxton Hall" feierten am Freitag die Premiere der zweiten Staffel in Berlin. Im Promiflash-Interview gaben einige Darsteller dabei erste Hinweise zur Handlung der neuen Folgen. Eli Riccardi, die in der Serie Elaine Ellington spielt, erklärte: "Es wird ein Wechselbad der Gefühle. Man wird einmal alles durchleben." Auch ihre Kollegin Andrea Guo (Lin Wang) ließ durchblicken, dass den Zuschauern "eine emotionale Achterbahn" bevorsteht. Martin Neuhaus, der in der Serie Ruby Bells Vater Angus verkörpert, hielt sich mit konkreten Details zurück, verriet jedoch augenzwinkernd: "Ich glaube, das wird ernsthafter. Wir sind auch erwachsener geworden – also ich nicht, ich war es schon vorher."

Schon in Staffel eins fehlte es "Maxton Hall" nicht an Dramatik. Im Fokus stand dabei Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten, 22), die mithilfe eines Stipendiums an einer Eliteschule aufgenommen wird. Dort angekommen, gerät sie in Schwierigkeiten, als sie geheime Machenschaften aufdeckt. Obendrein verdreht ihr der hochnäsige James Beaufort (Damian Hardung, 27) den Kopf und ihre Ambitionen, sich für die renommierte Oxford University zu qualifizieren, geraten ins Wanken. Die Serie basiert auf einer dreiteiligen Buchreihe der Autorin Mona Kasten, hält sich jedoch nicht haargenau an die Romanvorlage.

Vor der Premiere lieferte ein erster Trailer auf YouTube schon einen Vorgeschmack auf Staffel zwei. Darin ist zu sehen, wie Ruby James auf einer Party knutschend mit Elaine erwischt. Daraufhin rennt sie weinend aus der Location und scheint ihr Leben neu ordnen zu wollen. Ob die zwei Hauptrollen Staffel zwei als Paar beenden werden, steht noch in den Sternen. Die neuen Folgen erscheinen ab dem 7. November wöchentlich bei Amazon Prime Video, das Staffelfinale ist Ende des Monats zu sehen. Neben vertrauten Gesichtern stoßen auch Dagny Dewath, Proschat Madani, Anna Lucia Gustmann und Basil Eidenbenz (32) zur Besetzung.

Imago Der "Maxton Hall"-Cast bei der Premiere von Staffel zwei

Imago Eli Riccardi, Schauspielerin

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios James (Damian Hardung) und Ruby (Harriet Herbig-Matten) in "Maxton Hall", Staffel zwei