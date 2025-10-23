Slutshaming? Eva Benetatou lästert über "Bumsformat"-Stars

Evanthia Benetatou (33) hat in einem Interview bei RTL "Exclusiv" kräftig gegen einige ihrer Kollegen ausgeholt. Mit ihrer spitzen Bemerkung "Nennt man das Dating, oder nennt man das Bumsformat?" kritisierte sie jene, die in gewissen Datingshows auftreten – wobei sie insbesondere den Umgang mit moralischen Werten anprangerte. Während sie das Konzept von vergangenen Formaten wie Der Bachelor noch als stilvoll bezeichnet, findet sie die Entwicklung der Szene enttäuschend. Besonders als Mutter sähe sie viele Dinge als unangemessen und beklagte, dass heutzutage oft schneller etwas Passendes für die Kamera geliefert wird, statt auf Authentizität zu setzen.

Doch im Netz wurden ihre Aussagen nicht ohne Weiteres hingenommen. Viele Fans auf Instagram werfen der 33-Jährigen Doppelmoral vor und erinnern an ihre eigene Vergangenheit im Reality-TV. So wurden beispielsweise ihre kürzlich öffentlich gemachte Affäre mit dem vergebenen Serkan Yavuz (32) und ihre Rolle während ihrer Teilnahme im Sommerhaus der Stars thematisiert. Auch ihr früherer Playboy-Shoot diente als Grundlage für spitze Kommentare. Einige Nutzer unterstellen der TV-Persönlichkeit, nur Aufmerksamkeit erregen zu wollen, und andere finden ihre Äußerungen weder glaubwürdig noch reflektiert.

Damals hatte Eva in einem Promiflash-Interview bei der Premiere von Love Island VIP überraschend offen über den Vorfall gesprochen. "Natürlich ist einerseits eine gewisse Kritik berechtigt. Und das war auch auf jeden Fall nicht cool, was da passiert ist. Aber irgendwann kann man auch mal einen Punkt setzen", sagte die Reality-TV-Darstellerin. Sie räumte ein, Fehler gemacht zu haben, und zog Parallelen zu anderen Affären, die – wie sie betonte – nicht nur im Fernsehen, sondern auch im wahren Leben gang und gäbe seien. "Es ist weder die erste noch die zweite Affäre, die es im Fernsehen oder der Realität gibt", so Eva damals weiter.

IMAGO / BOBO Eva Benetatou, Reality-TV-Star

IMAGO / Future Image Serkan Yavuz bei der Premiere von "The Power" im April 2024

IMAGO / Panama Pictures Evanthia Benetatou, September 2025