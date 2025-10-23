So läuft Marlisa Rudzios Fernbeziehung mit Freund William

Aktuell liegen noch viele Kilometer zwischen Marlisa Rudzio (36) und ihrem Freund William. Die Influencerin wohnt in Berlin, ihr Liebster in Bayern. Aber belastet das die noch junge Beziehung? Im Promiflash-Interview erzählen die beiden, wie sie mit der Fernbeziehung umgehen. "Es läuft super. Wir führen ja eine Fernbeziehung, aber wir versuchen uns eigentlich jedes Wochenende zu sehen", erklärt Marlisa. Ihr William ergänzt: "Wir unternehmen viel zusammen, machen alles irgendwie zusammen. Wir telefonieren jeden Tag und ich finde, dann spielt die Entfernung auch eher eine kleine Rolle."

Zudem soll die Entfernung zwischen den beiden auch kein Dauerzustand sein. Obwohl sie erst seit ein paar Monaten zusammen sind, planen Marlisa und William bereits ihre Zukunft. So wollen sie nicht nur ein gemeinsames Liebesnest finden, sondern auch in eine ganz neue Stadt ziehen. "Wenn, dann wollen wir beide einen kompletten Neuanfang starten, in einer komplett anderen Stadt, wo wir beide noch nicht gewohnt haben, damit wir irgendwie beide etwas aufgeben", meinte die 36-Jährige in einem Interview mit "Blitzlichtgewitter". Wo genau es hingehen soll, steht für das Paar aber offenbar noch nicht fest. Aufs Land möchte Marlisa aber nicht – sie ist ein Großstadtmädchen durch und durch.

Offiziell machte Marlisa die neue Beziehung erst Anfang September. Zwar deutete sie vorher schon an, verliebt zu sein, aber erst dann stellte sie William ihrer Community vor. Und diesmal scheint die Reality-Bekanntheit den Richtigen gefunden zu haben. Als sie ihm bei Instagram eine romantische Liebeserklärung machte, betonte sie, nie an Liebe auf den ersten Blick geglaubt zu haben – ihn kennenzulernen habe sie eines Besseren belehrt. Es sei sofort ein "magisches Band" dagewesen. "Der Unterschied zwischen dir und einer Sternschnuppe ist, wenn ich eine Sternschnuppe sehe, muss ich mir was wünschen und wenn ich dich sehe, ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen", schwärmte Marlisa unter dem Post.

IMAGO / Gartner William Raab und Marlisa Rudzio bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio mit ihrem Freund William, September 2025

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio und ihr neuer Freund William, September 2025