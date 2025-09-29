Charlie Puth erntet Kritik nach Selena-Song-Performance

Charlie Puth (33) hat mit einem Auftritt bei seinen Fans für Gesprächsstoff gesorgt, als er während einer seiner Shows im Blue Note Jazz Club in New York City den Song "We Don’t Talk Anymore" performte. Das Besondere daran: Der Song ist eine Kollaboration mit Selena Gomez (33) – und genau an dem Tag ging Selena mit Benny Blanco (37) den Bund der Ehe ein. Schnell kursierte ein Video im Netz, und User machten sich laut Page Six über den angeblich unglücklichen Zeitpunkt seines Auftritts lustig. Besonders eine Textzeile des Songs sorgte für Spott: Die Worte "Welches Kleid du heute Abend trägst" wurden prompt auf Selenas Hochzeitskleid bezogen.

Wann genau Charlie den Song performte, ist unklar, da er an mehreren Tagen im New Yorker Jazz Club auftrat. Die Reaktionen im Netz ließen aber natürlich nicht lange auf sich warten. Eine Person scherzte ironisch, ob Charlie keine anderen Lieder zum Singen hätte, während andere spekulierten, dass Selenas Ex-Partner, einschließlich Justin Bieber (31), von ihrer Hochzeit aufgewühlt seien. Charlie hatte einst in einem Interview eingeräumt, dass seine kurze Romanze mit Selena durchaus Einfluss auf seine Musik hatte. Zwischen den beiden habe es eine "sehr kurze, aber sehr einprägsame Verbindung gegeben", so der Musiker damals in einem Interview mit Billboard.

Selena, die seit ihrer endgültigen Trennung von Justin Bieber im Jahr 2018 immer wieder romantisch Schlagzeilen machte, genießt ihr Liebesglück nun mit dem Produzenten Benny Blanco. Damit ließ sie sowohl alte Romanzen als auch ihr turbulentes Kapitel mit Justin hinter sich, der 2018 seiner jetzigen Frau Hailey Bieber (28) das Jawort gab. Justin wurde am Wochenende ebenfalls Ziel spöttischer Kommentare, nachdem ein Post von ihm mit dem Song "I Do" bei Fans Unmut hervorrief. Ein Kommentar brachte dabei die allgemeine Stimmung treffend auf den Punkt: "Vergiss sie. Es ist vorbei." Dabei bezog er sich selbstverständlich auf Selena.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Puth bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Selena Gomez bei einem Event im Jahr 2011