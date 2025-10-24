Allison Williams schwärmt von ihrer heimlichen Hochzeit

Allison Williams (37) sprach in einem seltenen Interview über ihre geheime Hochzeit mit Alexander Dreymon (42). Am 22. Oktober, bei der Vorführung ihres neuen Films "Regretting You" in New York, verriet die Schauspielerin gegenüber People Magazine erste Details der Zeremonie. "Es war einfach eine kleine, private Feier für uns", erklärte sie und bezeichnete den Tag als "das Beste". Bereits im Juni wurde berichtet, dass die beiden sich still und leise das Jawort gegeben hatten – Hinweise darauf gab es jedoch schon länger: Auf Fotos war Allisons funkelnder Ring zu sehen, und sie selbst hatte Alexander bereits öffentlich als ihren "Ehemann" bezeichnet.

In einem früheren Interview mit Entertainment Tonight erklärte Allison bereits, dass ihre Hochzeit nie wirklich ein Geheimnis war. "Wir haben einfach keine Pressemitteilung herausgegeben", sagte sie und betonte, dass beide die Eheringe schon lange vor der offiziellen Bekanntgabe regelmäßig getragen hatten. Die beiden Schauspieler hatten sich 2019 bei den Dreharbeiten zu "Horizon Line" kennengelernt und kurz darauf eine Beziehung begonnen. Im November 2021 wurde ihr gemeinsamer Sohn Arlo geboren, die Nachricht gelangte jedoch erst Monate später an die Öffentlichkeit.

Privatsphäre scheint in der Beziehung der Schauspielerin und des aus Deutschland stammenden Schauspielers eine wichtige Rolle zu spielen. Dennoch treten die beiden seit einiger Zeit regelmäßig gemeinsam auf roten Teppichen auf. So bestätigte Alexander im Dezember 2022 ihre Verlobung in einem Instagram-Post anlässlich der Premiere von Allisons Film "M3GAN". Darin schwärmte er von seiner "wunderschönen Verlobten" und zeigte damit zugleich seinen Stolz auf sie und ihre beruflichen Erfolge.

Getty Images Allison Williams bei den Oscars 2023

Getty Images Alexander Williams und Alexander Dreymon, Schauspieler

Getty Images Allison Williams und Alexander Dreymon, Seriendarsteller