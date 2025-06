Allison Williams hat heimlich Alexander Dreymon geheiratet

Allison Williams (37) und Alexander Dreymon (42) haben heimlich geheiratet! Die Schauspielerin gab in einem Interview mit The Guardian kürzlich ihren frisch verheirateten Status preis, indem sie ihren Partner erstmals als ihren "Ehemann" bezeichnete. Nach sechs Jahren Beziehung haben sich die beiden endlich das Jawort gegeben. Die beiden lernten sich 2019 am Set des gemeinsamen Films "Horizon Line" kennen und verliebten sich ineinander. Der TV-Bekanntheit und ihrem sechs Jahre älteren Partner ist es gelungen, die Details rund um ihre Hochzeit gekonnt unter Verschluss zu halten.

Im Laufe der Jahre sah man die beiden Hollywood-Stars gelegentlich gemeinsam bei öffentlichen Veranstaltungen. Ihren ersten Red-Carpet-Auftritt feierten sie Ende 2022 bei der Premiere des Films "M3GAN", in dem Allison eine Hauptrolle spielte. Alexander machte seine Verlobung mit der Darstellerin damals öffentlich, als er sie auf Instagram liebevoll als seine "Verlobte" bezeichnete. Es folgten nach der Verkündung der romantischen News weitere gemeinsame Auftritte, darunter ein Besuch der Met Gala 2024, bei denen das Paar seine Zuneigung nicht versteckte.

Bereits Ende 2021 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Ihr kleiner Sohn steht für die Schauspielerin seitdem an erster Stelle. In der "The Today Show" schwärmte sie damals: "Er ist hinreißend, ich bin sehr stolz." Sie gestand auch, wie sehr das Muttersein sie verändert habe: "Alles ist für mich nicht mehr wiederzuerkennen. Es ist alles anders. Ich weiß nicht, wie die Leute es anders machen können", verriet Allison. Über ihr neues Familienglück sprach die "M3GAN"-Darstellerin damals mit leuchtenden Augen. "Ich bin besessen von ihm. Ich denke an nichts anderes", sagte sie offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Allison Williams und Alexander Dreymon, Seriendarsteller

Anzeige Anzeige

Getty Images Allison Williams bei den Oscars 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Dreymon, Schauspieler