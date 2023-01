Ein Jahr Mutter: Allison Williams schwärmt von ihrem Sohn

Für Allison Williams (34) könnte es privat gerade wohl kaum besser laufen! Ende 2021 ist die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Alexander Dreymon (39) durfte sie einen kleinen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Doch nicht nur das: Ein Jahr später hielt der "The Last Kingdom"-Star um ihre Hand an. Bisher hatte Allison über diese privaten Ereignisse größtenteils geschwiegen – nun verriet sie aber Details!

Am Donnerstag war die "M3gan"-Darstellerin zu Gast in der "The Today Show" und schwärmte in höchsten Tönen von ihrem Nachwuchs: "Er ist hinreißend, ich bin sehr stolz." Sie werde manchmal ganz schüchtern und verlegen, wenn sie darüber spreche, weil das alles so neu sei. "Aber ja, ich bin besessen von ihm. Ich denke an nichts anderes", betonte die US-Amerikanerin.

Darüber hinaus machte Allison deutlich, dass sich ihr Leben mit der Geburt ihres Kindes um 180 Grad gewendet habe. "Alles ist für mich nicht mehr wiederzuerkennen. Es ist alles anders. Ich weiß nicht, wie die Leute es anders machen können", erzählte die 34-Jährige.

Getty Images Allison Williams, Schauspielerin

Getty Images Alexander Williams und Alexander Dreymon, Schauspieler

Getty Images Allison Williams im Januar 2023 in New York City

