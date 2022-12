Alexander Dreymon und Allison Williams haben sich verlobt!

Alexander Dreymon (39) hat seiner Partnerin Allison Williams (34) tatsächlich die Frage aller Fragen gestellt! Die beiden Schauspieler halten ihre Liebe weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – dennoch wurde im April bekannt, dass die beiden ein gemeinsames Kind haben sollen. Außerdem sollen die zwei auch verlobt sein. Bestätigt haben sie das jedoch bislang nicht – bis jetzt! Alexander bestätigte die Verlobung nun!

Auf Instagram teilte er ein Foto der beiden, auf dem sie auf einer Veranstaltung zu sehen sind – der Beau gibt der Mutter seines Kindes auf der Aufnahme einen liebevollen Kuss. Unter das Bild schrieb er unter anderem: "Ich bin stolz auf meine atemberaubende Verlobte." Offenbar war an den Verlobungs-Gerüchten tatsächlich etwas dran.

Fans reagierten begeistert auf die Neuigkeiten. "Seine WAS? Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ich freue mich so für euch" oder "Es stimmt also! Damit hat er die Verlobung ja bestätigt", kommentierten zwei aufgeregte Followerinnen beispielsweise.

Getty Images Schauspielerin Allison Williams

Getty Images Allison Williams, Schauspielerin

Getty Images Alexander Dreymon, Schauspieler

