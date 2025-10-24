Leandro hat nach der Trennung von Julia Römmelt "Heartbreak"

Leandro Fünfsinn, der durch seine Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten Bekanntheit erlangte, hat in einem Interview mit Promiflash offen über die schwere Zeit nach der Trennung von Model Julia Römmelt (31) gesprochen. Die beiden waren liiert, trennten sich jedoch einvernehmlich, wie Leandro erklärte. "Es war ein sehr intensiver Heartbreak. Also, es hat sich über Monate jetzt gezogen", gestand er. Als Grund für das Beziehungsende nannte er unter anderem den öffentlichen Druck, der eine große Rolle gespielt haben soll. Leandro machte deutlich, dass die Beziehung schlussendlich sowohl für ihn als auch für Julia belastend wurde.

Die Trennung war keine einseitige Entscheidung, wie Leandro betonte. Beide Partner erkannten, dass die Beziehung mehr Schaden als Glück brachte und entschieden sich gemeinsam, einen Schlussstrich zu ziehen. Allerdings war dies trotz des gegenseitigen Einvernehmens für ihn keine einfache Phase. Besonders die Intensität der Gefühle machte es Leandro schwer, mit der Situation umzugehen. "Wir haben uns ein bisschen kaputt gemacht mit der ganzen Sache", erklärte der Reality-TV-Star rückblickend. Über weitere Details hielt er sich bedeckt, machte jedoch deutlich, dass es für beide besser sei, getrennte Wege zu gehen.

Schon vor etwa zehn Monaten hatte sich abgezeichnet, dass bei Leandro und Julia nicht alles rund lief. In einer offenen Instagram-Story wandte sich der Reality-TV-Star damals an seine Fans und bat darum, sich mit vorschnellen Urteilen zurückzuhalten. "Ich möchte hiermit klarstellen, dass ich großen Mist gebaut habe. Mein Verhalten war respektlos und unreif – das tut mir aufrichtig leid", gab Leandro zu. Er erklärte weiter, dass Julia von Dingen erfahren hatte, die sie zutiefst verletzt hätten, und nahm die Schuld für die Probleme auf sich. Genauere Details nannte er jedoch bewusst nicht: "Dieses Thema gehört nicht in die Öffentlichkeit. Es gibt leider Menschen, die sich am Schmerz anderer erfreuen. Solches Verhalten ist für mich menschlich schwach und zeigt keinerlei Mitgefühl", so der Influencer.

Julia Römmelt und Leandro Fünfsinn, Realitystars

Julia Römmelt, Reality-TV-Bekanntheit

Leandro Fünfsinn, ab August bei "Köln 50667"

