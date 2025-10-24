So haben Leandros Eltern auf AYTO-Sex mit Henna reagiert

Leandro Fünfsinn lässt die Sexszenen zwischen ihm und Henna bei Are You The One – Reality Stars in Love nicht unkommentiert: Im Gespräch mit Promiflash blickt der Reality-TV-Star auf die besagten Folgen zurück, in denen es zwischen ihm und der Influencerin heiß herging. Gefilmt wurde in der Liebes-Location, dem berüchtigten Boom-Boom-Room – die Sexszenen liefen nun im TV. Wie haben seine Eltern darauf reagiert? "Ich hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorge um die Szenen im Boom-Boom-Room. Aber ich bin sehr froh, dass ich Eltern habe, die mich immer unterstützen, die immer hinter mir stehen", erklärt Leandro.

Er betont, dass er die Darstellung insgesamt gelungen findet und verrät, wann und wo ihm das Knistern mit Henna selbst etwas mulmig wurde. "Nichtsdestotrotz denke ich mir auch bei der einen oder anderen Szene: 'Okay, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen.' Aber ich hatte ja Geburtstag", betont er im Gespräch mit Promiflash – ein Satz, der zeigt, dass er den gesamten Trubel mit Humor nimmt.

Während der Dreharbeiten hatte es zwischen Leandro und Henna ordentlich geknistert, doch das frische Liebesglück stand damals auf wackeligen Beinen. Bei einem Date mit Sandra Janina (26) gestand Leandro der Influencerin, dass er und Sandra sich mehrfach geküsst hatten. Die Reaktion von Henna fiel kühl aus, doch im Einzelinterview ließ sie tief blicken. "Es hätte mich so krass gefreut, hätte Leandro auf dem Date nichts gemacht", erklärte sie sichtlich getroffen. Die Enttäuschung saß offenbar tief. Henna wirkte verletzt und offenbarte sogar vor der Kamera: "Ich bin schon ein bisschen verknallt in Leandro."



Leandro Fünfsinn im Dezember 2024

Leandro Fünfsinn, Realitystar

Henna, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin 2025

