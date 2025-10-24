Opfer enthüllt erschütternden Kinderwunsch von Epstein

Virginia Giuffre (†41), die als eine der prominentesten Anklägerinnen gegen Jeffrey Epstein (†66) bekannt wurde, schildert in ihren posthum veröffentlichten Memoiren "Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice", wie der verurteilte Sexualstraftäter und seine Komplizin Ghislaine Maxwell (63) sie drängten, ein Kind für sie auszutragen. Im Gegenzug versprachen die beiden der damals 18-Jährigen ein luxuriöses Leben mit Anwesen, einer monatlichen Zahlung von 171.000 Euro und rund um die Uhr verfügbaren Nannys. Doch die Bedingung, alle Rechte am Kind an Jeffrey abzutreten, trieb Virginia dazu, heimlich einen Fluchtplan zu schmieden.

"Alles an Epsteins und Maxwells dreister Bitte fühlte sich falsch an", schreibt Virginia in ihren Memoiren und schildert, wie Jeffrey nach einem gemeinsamen Schnorchelausflug auf seiner Privatinsel plötzlich erklärte: "Jenna, ich will, dass du unser Baby bekommst." Ghislaine habe zusätzlich Bedingungen formuliert: Virginia müsse schriftlich bestätigen, dass sie und Jeffrey kein Paar seien, jederzeit mit dem Kind reisen, wenn er es verlange, und bei einem Zerwürfnis solle das Baby bei ihm bleiben. Die junge Frau beschreibt, sie habe befürchtet, das Paar wolle Kinder für ihren Missbrauchsring "züchten".

Der Baby-Plan sei der "Bruchpunkt" gewesen, schreibt Virginia weiter. Um Zeit zu gewinnen, sagte die junge Frau angeblich zu – unter der Voraussetzung, endlich eine versprochene professionelle Massageschule besuchen zu dürfen. Jeffrey schickte sie daraufhin an die International Training Massage School in Thailand, wo sie laut ihren Memoiren weiterhin Mädchen rekrutieren sollte. Stattdessen lernte sie Robert Giuffre kennen und nutzte die Chance zur Flucht. Das Paar bekam später drei Kinder. Jeffrey und Ghislaine hingegen blieben kinderlos.

Collage: Getty Images, Miami Herald via ZUMA Wire / Zum Collage: Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre

Getty Images "Nobody’s Girl – A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" von Virginia Giuffre

Getty Images Jeffrey Epstein auf einem Plakat in New York, 2019