Prinzessin weint: Märtha Louise öffnet ihr Herz im TV

Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (54) und ihr Ehemann Durek Verrett (50) sorgten in der Talkshow der schwedischen Moderatorin Carina Bergfeldt für einen besonderen, emotionalen Moment. Im Interview sprach das Paar über den Suizid von Märtha Louises erstem Ehemann Ari Behn (†47), der sich im Dezember 2019 das Leben nahm. Auf die Frage der Moderatorin, ob es für sie noch immer schwer sei, über den verstorbenen Ex-Mann zu sprechen, antwortete Prinzessin Märtha Louise laut dem Magazin Svensk Damtidning unter Tränen: "Ja, aber das ist okay. Ich weine und das ist okay. [Es ist okay,] das zu erleben und zu sehen, wie drei Kinder ihre Gefühle durchleben, denn jeder reagiert anders auf Trauer."

Berührend wurde es auch, als Durek sich offen zu seiner Rolle als "Bonuspapa" für Märtha Louises drei Töchter äußerte und zugab, dass Aris Tod eine der größten Herausforderungen für ihn darstellte. Die Prinzessin sprach zudem über die Monate nach dem Verlust und darüber, dass der weltweite Stillstand ab 2020 der Familie unfreiwillig einen geschützten Raum gab. "Zum Glück für uns gab es Covid", sagte sie in der Sendung, "sodass alles geschlossen wurde und wir unter uns waren." Keine Termine, keine Empfänge, kaum öffentliche Pflichten – die Beschränkungen nahmen der trauernden Familie den Druck, sich erklären zu müssen, und gaben den Mädchen Zeit, ihren eigenen Weg durch die Trauer zu finden.

"Durek war die ganze Zeit über mein Fels in der Brandung", sagte die Prinzessin im TV über den jetzigen Mann an ihrer Seite. Die Beziehung zwischen Märtha Louise, die selbst als Geistheilerin aktiv ist, und dem US-amerikanischen Schamanen zog seit Bekanntwerden die Aufmerksamkeit auf sich. Märtha Louise und Durek sind seit 2018 offiziell ein Paar und heirateten 2024, nachdem sich die Prinzessin 2017 von Ari scheiden ließ.

Imago Prinzessin Märtha Louise bei der Trauerfeier für Ari Behn am Osloer Dom, 3. Januar 2020.

IMAGO / PPE Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, August 2024

Getty Images Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und Ari Behn, Mai 2012

