Pornos drehen wäre für Julia Römmelt "absoluter Traumjob"

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram überraschte Julia Römmelt (31) ihre Fans nun mit einer äußerst ehrlichen Aussage. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, in der Pornobranche zu arbeiten, antwortete das Playmate: "Fucking Yes – es wäre mein absoluter Traumjob!" Sie stellte scherzhaft die Idee in den Raum, mit ihrem Mann an die schönsten Orte der Welt zu reisen, dort intime Momente zu erleben und gleichzeitig damit Geld zu verdienen. "Das wäre doch das Leben schlechthin", so Julia. Doch trotz ihrer Begeisterung für diesen ungewöhnlichen Karrierewunsch betonte sie auch deutlich, weshalb dies eine bloße Fantasie bleibe.

Die 31-Jährige erklärte, dass es vor allem die gesellschaftliche Haltung gegenüber der Pornobranche sei, die sie davon abhalte. "In unserer Gesellschaft ist das einfach nicht akzeptiert", meint sie in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu, dass Berufe in dieser Branche oft abwertend betrachtet werden. "Es wird verurteilt, belächelt und abgestempelt. Deshalb würde ich es nie machen", so Julia. Am Ende setzte sie noch eine ironische Spitze: "Aber wenn es ein ganz normaler Job wäre, glaub mir, ich wäre Mitarbeiterin des Monats."

Julia Römmelt ist schon in der Vergangenheit durch ihre offene Art aufgefallen und sorgt damit immer wieder für Diskussionen. Zuletzt musste sie wegen Spekulationen um eine Affäre mit dem Ex einer Freundin harsche Kritik einstecken. Die Reality-Bekanntheit erzählte bereits, wie sehr sie die Gerüchte belastet haben und dass ihr verletzende Wortspiele seit Jahren nachhängen. Besonders schmerzhaft bleibt für sie der Spitzname "Julia rammelt", der sie schon seit ihrer Schulzeit begleitet. Trotzdem versucht Julia, ihre Stärke zu bewahren und zeigt sich ihren Followern weiterhin offen und authentisch.

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Model