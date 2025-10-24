Nach Jack: Hailey Bieber wünscht sich weiteren Nachwuchs

Hailey Bieber (28) hat offenbart, dass sie sich ein weiteres Kind mit ihrem Ehemann Justin Bieber (31) wünscht. Im Gespräch mit Owen Thiele in seinem Podcast "In Your Dreams" am Freitag teilte das Model ihre Gedanken über ein Leben mit einer größeren Familie: "Ja, auf jeden Fall", beantwortete Hailey die Frage nach möglichem weiteren Nachwuchs. "Denn ich weiß, dass ich mehr als ein Kind möchte." Ihr Sohn Jack Blues, den sie im August 2024 zur Welt brachte, scheint ihr diesen Wunsch weiter zu bestärken. Seitdem genießt sie die Rolle der Mutter in vollen Zügen. "Es macht so viel Spaß, ich liebe es, Mutter zu sein", schwärmte sie.

Die Gründung ihrer kleinen Familie war für Hailey allerdings auch eine große Herausforderung. Mit 27 Jahren fühlte sie sich zunächst von der neuen Rolle eingeschüchtert. Doch mittlerweile sieht sie jeden Tag als Gelegenheit, gemeinsam mit ihrem Sohn zu wachsen. Im Podcast erzählte sie auch, dass sie schon immer wusste, dass sie eines Tages Mutter werden wollte: "Seit ich ein kleines Kind war, habe ich mir immer vorgestellt, dass ich Kinder haben werde." Gleichzeitig betonte sie ihren Respekt für alle Entscheidungen rund um das Thema Elternschaft: "Jede Entscheidung – ob man Kinder haben möchte oder nicht – ist total wunderbar." Für Hailey sei es einfach nur wichtig, den eigenen Weg zu finden.

Hailey und Justin, die seit 2018 verheiratet sind, geben ihrer jungen Familie oberste Priorität. Ihre Beziehung war von Anfang an von Höhen und Tiefen geprägt – angefangen bei einem On-Off-Start über hitzige Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit bis hin zu zahllosen Liebesbekundungen. Auch wenn beide ihre Karrieren auf hohem Tempo weiterverfolgen und gesundheitliche Herausforderungen wie Justins teilweise Gesichtslähmung oder seine psychischen Probleme ihren Alltag zuweilen beeinträchtigten, trotzen sie tapfer jeglichen Trennungsgerüchten. Während Hailey mit ihrer Skincare-Linie Rhode Beauty einen Unternehmerweg eingeschlagen hat, begeistert Justin weiterhin Millionen Fans mit seiner Musik. Doch die Liebe und Zeit für Jack Blues, ihren gemeinsamen Sohn, haben die beiden dabei fest im Fokus.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues, April 2025

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues

Instagram / lilbieber Musiker Justin Bieber und sein Sohn Jack