Kris Jenner schockiert: Kendalls Beichte über ihr erstes Mal

In der aktuellen Folge der Reality-Show The Kardashians sorgte Kendall Jenner (29) für eine unerwartete Enthüllung, die ihre Mutter, Kris Jenner (69), sichtlich sprachlos machte. Beim Rundgang durch das ehemalige Familienanwesen ließ Kendall eine gewagte Bemerkung fallen, die für Aufsehen sorgte. "Ich habe meine Jungfräulichkeit in meinem alten Schlafzimmer verloren", plauderte Kendall völlig locker vor der Kamera – und das direkt in Gegenwart ihrer Mutter. Kris reagierte mit einem entsetzten "Wo zur Hölle war ich?", was der Szene eine humorvolle Wendung gab. Doch später stellte sich heraus, dass Kendall die Wahrheit ein wenig auf die Spitze getrieben hatte: Sie gab zu, dass sie ihre Jungfräulichkeit nicht etwa im Familienhaus, sondern bei ihrem damaligen Freund zu Hause verloren hatte.

Wer der Auserwählte war und wann es genau passierte, blieb unklar, aber Kendall hat eine illustre Liste von Ex-Freunden, darunter Harry Styles (31), Devin Booker (28) und Bad Bunny (31). Es bleibt also spannend, wer hinter der geheimen Geschichte steckt. Doch nicht nur in Sachen Beziehung sorgte Kendall für Gesprächsstoff. Beim Rundgang zum Pool erinnerte sie sich an Teenager-Geheimnisse: "Ich gehe zur Cabana, um Tschüss zu sagen. Ich habe da viel gekifft, als du nicht hingesehen hast. Ich war 16 und Kylie war 14. Wir haben die Vorhänge zugezogen." In einer weiteren Szene spricht sie offen über das lockere Erziehungsmantra, das sie als Kind Nummer fünf von sechs wahrgenommen habe: Ihre Eltern hätten "wirklich keinen F*** gegeben." Kendall stellte klar, dass ihre Mutter nie besonders streng war: keine Sperrstunde, keine Fragen und keine Regeln.

Abseits von TV-Auftritten bleibt Kendall ihrem unbeschwerten Lebensstil treu. Im vergangenen Jahr äußerte sie sich in einem Interview mit Vogue zu ihrer Einstellung, keine Festlegungen treffen zu wollen: "Als ich jünger war, dachte ich, dass ich mit 27 Kinder haben würde. Heute denke ich, dass ich mich noch jung fühle und meine Freiheit genieße." Inspiriert fühlt sich die erfolgreiche Unternehmerin in diesem Zusammenhang von Supermodel Christy Turlington (56), deren gelassene Balance zwischen Karriere, Familie und persönlicher Freiheit Kendall sehr bewundert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kris Jenner und Kendall Jenner im November 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner, Kris Jenner und Kendall Jenner im Februar 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé, Kylie, Kris, Kourtney, Kim und Kendall, 2011