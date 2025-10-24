"Zu talentiert, oder was?": Shirin David rügt eigenes Duo

Bei The Voice of Germany sprach Coachin Shirin David (30), die dafür bekannt ist, keine Konfrontation zu scheuen, ein Machtwort, als sie während einer der ersten Proben deutliche Worte an ihre Schützlinge richtete. Igor und Joelisa, die von der Sängerin für den emotionalen Song "Creep" von Radiohead ausgewählt worden waren, beeindruckten bei den Proben weniger mit ihren Stimmen als vielmehr mit fehlendem Ernst. "Könnte sein, dass wir bei den Proben zu viel Spaß haben und uns nicht auf den Gesang konzentrieren." Während Joelisa einräumte, zu wenig fokussiert gewesen zu sein, zeigte sich Igor wenig einsichtig: "Ich dachte, ich gehe nach Hause und werde die ganze Zeit lernen. Dabei kann ich schon schlafen gehen."

Diese Einstellung verärgerte Shirin, die ihren Unmut ungefiltert zum Ausdruck brachte: "Und so wollt ihr ins Battle gehen? Da, wo ich herkomme, reißt man sich den Arsch auf." Vor allem ihr Appell, den Wettbewerb ernst zu nehmen und Einsatz zu zeigen, hallte im Studio nach. "Andere sind rausgeflogen! Und ihr seid zu talentiert, oder was? Ich erwarte keine Top-Leistung beim ersten Coaching. Aber ich erwarte, dass man Bock hat!" Die harte Kritik von Shirin scheint Igor und Joelisa jedoch wachgerüttelt zu haben. Die beiden Talente, die bei den Blind Auditions noch zu den Favoriten gezählt hatten, zeigten sich von ihrem "Wake-Up-Call" schwer getroffen. "Ich wollte nur noch weg und mich verkriechen", erinnerte sich Joelisa später. Diese Einstellung zahlte sich aus: Auf der Bühne lieferten sie eine überzeugende Performance: "Danke, dass ihr euch den Arsch aufgerissen habt", lobte Shirin und nahm gleich beide mit in die nächste Runde.

In ihrer Rolle als Coachin ist Shirin schon länger bekannt für ihr großes Engagement und ihre ehrgeizige Herangehensweise. Ob Lob oder Kritik, ihre Worte treffen stets ins Schwarze. Bereits in den ersten Wochen der Staffel zeigte sie sich emotional tief involviert und thematisierte auch, wie herausfordernd manche Entscheidungen für sie sind. "Man nimmt es persönlich", gestand sie offen im Interview mit Joyn, als sie über den Korb eines Talents sprach. "Das macht richtig was mit dir. Man denkt: 'Alter, was hab ich jetzt hier nicht richtig gemacht?'" Sie ist also nicht nur Musikerin, sondern auch Mentorin, die ihre Talente mit der richtigen Einstellung ans Ziel bringen will. Was für sie zählt, ist der Wille, aus Chancen das Beste herauszuholen – eine Perspektive, die nicht nur ihre Talente, sondern auch das Publikum beeindruckt.

Shirin David, Rapperin

Die "The Voice of Germany"-Coaches 2025

Shirin David, Rapperin

