Caterina Scorsone verlässt "Grey's Anatomy" vorübergehend

Caterina Scorsone (44), bekannt für ihre Rolle als Amelia Shepherd in der erfolgreichen Serie Grey's Anatomy, wird in den kommenden Monaten nicht auf den Bildschirmen zu sehen sein. In der 450. Episode der Serie, dem Finale der 21. Staffel, wurde enthüllt, dass Amelia sich nach einer dramatischen Explosion im Grey Sloan Memorial Hospital eine Auszeit nehmen wird. Diese Entscheidung fällt ihr nach emotionalen Gesprächen mit Meredith Grey (Ellen Pompeo, 55) und Maggie Pierce (Kelly McCreary, 44) sichtbar schwer. Doch die Belastung durch den Zustand ihrer Patientin Dylan, der durch zwei Operationen keine deutliche Besserung erfahren hat, zwingt die Ärztin zum Handeln. Caterinas Pause wird laut Deadline insgesamt acht Folgen umfassen, und ihre Rückkehr in die Serie, deren 22. Staffel hierzulande vermutlich kommendes Frühjahr startet, ist für 2026 geplant.

Wie Deadline berichtete, fällt die Pause länger aus als bei anderen Stammdarstellerinnen: Während die langjährigen Gesichter der Serie seit 2024/25 pro Staffel in 14 von 18 Episoden eingeplant sind, kommt die sozial engagierte Caterina in der aktuellen Runde auf zehn von 18. Showrunnerin Meg Marinis hatte nach dem Finale betont, Amelia sei zuletzt "sehr medizinisch" unterwegs gewesen und habe mit Blick auf Dylan eine Grenze überschritten, die sie nun schwer beschäftigt. Zusätzlich belaste Amelia, dass Dylan nach zwei Operationen wach im eigenen Körper gefangen ist und voraussichtlich in einer Langzeitpflege leben muss. Autorin Zoanne Clack erklärte den Schritt gegenüber The Wrap so: "Sie merkt, dass sie eine Sucht gegen eine andere eingetauscht hat, und das hat sie sehr verunsichert, als sie es erkannt hat." Arbeit als Krücke funktioniere diesmal nicht, sagte Zoanne, deshalb müsse Amelia "die Balance im Leben finden, sich wieder mit der Welt verbinden und sich Zeit zum Heilen nehmen".

Privat gilt Caterina Scorsone als jemand, der Nähe sucht, wenn es stürmisch wird – passend zu Amelias Seriensatz, "wo immer meine Menschen sind". Nach zehn Ehejahren und drei gemeinsamen Kindern, von denen eines mit dem Down-Syndrom lebt, hat sie sich 2020 von Rob Giles getrennt, wie People berichtete. Erstmals machte sie 1998 mit der kanadischen Serie "Power Play" auf sich aufmerksam. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie schließlich mit der Hauptrolle der Jess Mastriani in "Missing – Verzweifelt gesucht", die sie von 2003 bis 2006 verkörperte. Im Kosmos des weltberühmten Medicals ist die Kanadierin seit Jahren fest verankert: Erst "Private Practice", dann ab Staffel sieben "Grey's Anatomy". Auch wenn die Dreharbeiten zunächst ohne Caterina weiterlaufen, bleibt Amelia für viele Fans die Schwester von "Mc Dreamy" (Patrick Dempsey, 59), die mit Herz, Härte und Humor auch durch die dunkelsten Krankenhausflure geht.

Getty Images Caterina Scorsone, Schauspielerin, 2019 in Chateau Marmont

Instagram / seekellymccreary Kelly McCreary und Ellen Pompeo bei "Grey's Anatomy"

Getty Images Rob Giles und Caterina Scorsone, Los Angeles am 26. Januar 2019