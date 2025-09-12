Diese beiden "7 vs. Wild"-Erzfeinde sollen in Knossis Show

Reality-TV-Fans aufgepasst: Entertainer Knossi (39) plant aktuell die neue Staffel seiner eigenen "Big Brother"-Edition. Der Moderator möchte zwei Erzfeinde aus der Survival-Show "7 vs. Wild" in den Container einladen, wie das Magazin Mein-MMO berichtet. Es handelt sich um die Überlebensprofis Stefan "Survival_Deutschland" und Joe Vogel. Während der letzten Staffel der beliebten Show gerieten die beiden regelmäßig aneinander und ihr Streit ging sogar so weit, dass Stefan das Format schließlich frühzeitig beendete. Jetzt könnten sie sich unter Knossis Aufsicht in einem geschlossenen Raum entweder aussprechen oder erneut die Fetzen fliegen lassen.

Knossi selbst erklärte, dass beide bereits zugestimmt hätten, an dem Format teilzunehmen. Im Rahmen seiner "Knossi-Edition" schickt der Twitch-Star bereits zum dritten Mal ein buntes Team von Influencern in den Container, wo diese dann Prüfungen bestreiten und sich rund um die Uhr von Kameras überwachen lassen. Ob die Ankündigung mit den ehemaligen "7 vs. Wild"-Teilnehmern tatsächlich realisiert wird, ist allerdings noch offen. Der Streamer betonte, dass die finale Teilnehmerliste bislang nicht feststehe, da die Auswahl der möglichen Kandidaten sehr groß sei.

Fans von Knossi wissen, dass er eine ganz besondere Verbindung zu "7 vs. Wild" hat. Er war nicht nur selbst Teilnehmer der Survival-Reihe, sondern erlangte durch seine leidenschaftliche und oft selbstironische Art viele Sympathien. Seine Erfahrungen in der Show inspirierten ihn, sich weiteren Survival-Projekten zu widmen, bei denen er immer wieder seine Grenzen auslotete. Ob sich Stefan und Joe unter seiner Anleitung im Container endlich versöhnen oder ob der Konflikt erneut hochkocht, bleibt abzuwarten. In jedem Fall wäre es eine spannende Ergänzung zu Knossis Reality-Projekt.

Imago Knossi, Juni 2025

Instagram / joevogel.official Joe Vogel, Survival-Profi und "7 vs. Wild"-Kandidat 2024

Instagram / survival_deutschland Stefan Hinkelmann, deutscher Content Creator bekannt als "Survival Deutschland"