"Big Brother – Knossi Edition": MontanaBlack hat abgesagt

Kurz vor dem Start der neuen Staffel "Big Brother – Edition 2025" überraschte Jens Knossalla alias Knossi (39) seine Fans mit einer unvorhergesehenen Nachricht: Marcel Eris, besser bekannt als MontanaBlack (37), wird nicht wie geplant in die Show einziehen. Die plötzliche Absage, die gesundheitliche oder persönliche Gründe haben soll, kam sowohl für die Organisatoren als auch für die Zuschauer völlig überraschend. MontanaBlack war einer der prominentesten Teilnehmer, die in dieser Staffel erwartet wurden. Knossi zeigte sich dennoch optimistisch und versprach, dass die Show weiterhin für reichlich Spannung sorgen wird. Zudem deutete er die Ankunft eines Überraschungsgastes an, der die Fans erfreuen soll.

Der Start der Show selbst lief wie geplant. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten zogen ins Haus ein, darunter der Sänger Julian Sommer, Entertainer Max Schradin (47) und Influencerin Aria Addams (28). Auch Mia Julia (38), Zarbex (27) und Peter Ludolf (70) komplettieren das bunte Teilnehmerfeld, während prominente Tagesgäste wie Katy Karrenbauer (62) oder Trymacs (31) im Laufe der Staffel für zusätzliche Highlights sorgen werden. Über das Voting auf Twitch können die Zuschauer das Geschehen mitgestalten, indem sie beispielsweise bestimmen, wer in den luxuriösen oder eher bescheidenen Bereich des Hauses ziehen soll.

MontanaBlack ist einer der populärsten Streamer Deutschlands und hat durch seine authentische Art eine große Fangemeinde aufgebaut. Der ehemalige Teilzeit-Streamer hat sich inzwischen einen festen Platz in der Unterhaltungsbranche gesichert und ist auch abseits der Streaming-Welt aktiv. Seine enge Verbindung zu Knossi zeigte sich bereits bei gemeinsamen Projekten, mit denen sie viele Fans begeistert haben. Knossi erklärte kürzlich, wie sehr er Monte als Freund und Kollegen schätzt, und hoffte daher umso mehr, dass er in Zukunft wieder mit ihm zusammenarbeiten kann. Fans des Streamers drücken jetzt die Daumen, dass er bald wieder in alter Stärke zurückkehrt.

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack im Februar 2019

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Mia Julia, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi MontanaBlack und Knossi im September 2024